3 loại cây phổ biến song không nên trồng sát nhà: Có loại phá hỏng móng, có loại nguy hiểm vì "háo nước"

Có một số loại cây thân gỗ lớn hoặc có hệ thống rễ phát triển mạnh có thể gây nguy hiểm cho kết cấu móng nhà và các công trình xây dựng xung quanh. Dưới đây là 3 loại cây dù phổ biến nhưng bạn không nên trồng quá gần nhà vì nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu:

1. Cây bàng

- Hệ thống rễ phát triển mạnh mẽ và gây hại kết cấu: Đây là lý do quan trọng nhất. Cây bàng là loại cây thân gỗ lớn, sống lâu năm. Để nâng đỡ tán lá rộng và thân cây cao lớn, nó phát triển một hệ thống rễ rất khỏe, bao gồm cả rễ cọc ăn sâu và nhiều rễ ngang lan rộng trên bề mặt.

+ Phá hỏng móng nhà: Rễ cây có xu hướng tìm đường len lỏi vào các kẽ hở của móng, cống thoát nước. Khi rễ phát triển to lên theo thời gian, chúng tạo ra áp lực vật lý cực lớn, có thể làm nứt, vỡ, hoặc xô lệch móng nhà, nền sân và các công trình ngầm.

+ Làm đội vỉa hè, sân: Rễ bàng thường trồi lên mặt đất khi cây già, làm đội và nứt gãy vỉa hè, sân bê tông hoặc đường ống nước.

- Kích thước cây lớn, gây che khuất và nguy hiểm khi có bão:

+Che khuất ánh sáng: Cây bàng có tán lá rất rộng và rậm rạp. Trồng sát nhà sẽ che chắn ánh sáng mặt trời, làm cho ngôi nhà trở nên ẩm thấp, thiếu dương khí, dễ phát sinh nấm mốc và muỗi.

+ Nguy cơ gãy đổ: Với thân cao và tán rộng, cây bàng rất dễ bị ảnh hưởng bởi gió bão. Nếu cây trồng sát nhà, nguy cơ cành gãy hoặc cả cây đổ ập vào nhà gây thiệt hại về tài sản và nguy hiểm tính mạng là rất cao.

- Vấn đề vệ sinh:

+ Rụng lá theo mùa: Cây bàng rụng lá rất nhiều, đặc biệt là vào mùa khô (thường rụng lá đỏ rồi trơ cành), gây tốn công dọn dẹp vệ sinh liên tục khu vực xung quanh nhà.

+ Rụng quả: Quả bàng chín rụng xuống có thể thu hút côn trùng, gây bẩn sân và khó chịu.

- Kết luận: Do những nguy cơ tiềm tàng về kết cấu và an toàn, cây bàng chỉ thích hợp trồng ở những nơi công cộng như công viên, vỉa hè rộng, hoặc trong vườn nhà có diện tích lớn, cách xa công trình xây dựng ít nhất 5-7 mét để đảm bảo an toàn.

2. Cây phượng

- Nguy cơ ảnh hưởng kết cấu móng nhà do bộ rễ lớn:

+ Rễ ăn ngang và nổi: Cây phượng phát triển rất nhanh và có bộ rễ khỏe, thường có xu hướng lan rộng theo chiều ngang ngay dưới bề mặt đất để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng nhanh chóng.

+ Phá hoại công trình: Những rễ lớn này dễ dàng làm nứt, đội vỉa hè, sân bê tông, hoặc làm hư hại hệ thống ống nước ngầm. Nếu trồng quá gần móng nhà, áp lực từ rễ cây đang phát triển có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sự kiên cố của nền móng theo thời gian.

Cây phượng đẹp nhưng chỉ thích hợp trồng trong công viên hoặc trên đường phố. (Ảnh minh họa)

- Nguy cơ an toàn khi cây lớn và gặp thời tiết xấu:

+ Thân và cành dễ gãy: Mặc dù thân cây phượng trông khá vững chãi, nhưng gỗ của nó lại tương đối giòn và dễ gãy, đặc biệt là các cành lớn.

+ Nguy hiểm khi mưa bão: Khi gặp gió bão mạnh hoặc mưa lớn làm nặng tán lá, nguy cơ cành cây bị gãy rơi xuống hoặc cả cây bật gốc đổ ập vào nhà là rất cao, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản. Tán phượng rộng nên sức cản gió rất lớn.

- Vấn đề vệ sinh và sinh hoạt:

+ Rụng hoa và lá nhiều: Mùa hè, hoa phượng nở đỏ rực đẹp mắt nhưng khi tàn lại rụng xuống rất nhiều, gây bẩn sân, tắc nghẽn cống rãnh. Cây cũng rụng lá theo mùa, cần được dọn dẹp thường xuyên.

+ Thu hút sâu bọ: Mùa ra hoa và kết trái cũng là lúc cây phượng thu hút nhiều loại sâu bọ, rệp và bướm, có thể gây khó chịu cho sinh hoạt gia đình nếu cây ở sát cửa sổ hay ban công.

- Kết luận: Cây phượng là một lựa chọn tuyệt vời cho các công viên, trường học, hoặc lề đường rộng rãi. Tuy nhiên, trong phạm vi sân vườn gia đình hoặc sát công trình xây dựng, bạn nên cân nhắc trồng các loại cây nhỏ hơn, rễ ít phát triển mạnh hơn để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà.

3. Cây bạch đàn

- Nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu móng nhà và hệ thống nước:

+ Rễ lan tỏa rộng và rất "háo nước": Đây là đặc điểm nguy hiểm nhất của bạch đàn. Cây có hệ thống rễ ăn sâu và lan rộng rất xa so với tán cây (có thể gấp 2-3 lần chiều cao của cây) để tìm kiếm nguồn nước. Rễ của chúng phát triển rất mạnh và có xu hướng xâm nhập vào bất kỳ nguồn nước tiềm năng nào.

+ Phá hủy hệ thống ống nước và cống rãnh: Rễ bạch đàn dễ dàng đâm xuyên hoặc chui vào các đường ống nước bị rò rỉ, cống thoát nước, làm tắc nghẽn hoặc phá vỡ hoàn toàn hệ thống cấp thoát nước ngầm.

+ Gây lún móng do thay đổi độ ẩm đất: Việc rễ cây hút cạn nước xung quanh móng nhà có thể làm cho đất bị khô, co ngót, dẫn đến hiện tượng lún không đều của nền móng, gây nứt tường và hư hại kết cấu nhà.

- Nguy cơ an toàn do cây cao và dễ gãy đổ:

+ Thân cao vút: Bạch đàn là loại cây thân gỗ cao lớn, sinh trưởng nhanh. Chiều cao lớn khiến cây có sức cản gió mạnh.

+ Gỗ giòn, dễ gãy: Mặc dù thân cây trông chắc chắn, nhưng gỗ bạch đàn có tính chất giòn hơn so với các loại gỗ khác. Khi gặp gió bão mạnh, nguy cơ cây bị gãy cành hoặc bật gốc đổ vào nhà là rất cao, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản.

- Ảnh hưởng môi trường sống:

+Thuốc trừ sâu tự nhiên: Lá bạch đàn chứa tinh dầu (eucalyptol) có thể ức chế sự phát triển của các loài cây cỏ khác xung quanh, khiến khu vực dưới gốc cây thường khô cằn.

+ Vấn đề cháy: Tinh dầu trong lá bạch đàn dễ cháy, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn nếu có nguồn lửa gần đó, đặc biệt là vào mùa khô.

- Kết luận: Cây bạch đàn chỉ thích hợp trồng trong rừng sản xuất hoặc ở những khu vực đất rộng, xa khu dân cư và công trình xây dựng. Bạn nên tránh trồng loại cây này ở gần nhà để bảo vệ nền móng và đảm bảo an toàn cho gia đình.