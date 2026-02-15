Bất ngờ vé máy bay Tết từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp

Số liệu của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trong ngày hôm nay 15-2 (tức 28 tháng Chạp), có tổng cộng 1.027 chuyến bay đi đến sân bay này, với trên 157.000 lượt hành khách.

Đây tiếp tục là ngày sân bay có lượng hành khách đông kỷ lục và lượng chuyến bay trên 1.000 lượt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có lượng chuyến bay và hành khách áp đảo với 171 chuyến bay và hơn 29.300 lượt hành khách. Nhà ga T3 hiện do các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways khai thác tất cả đường bay nội địa.

Riêng nhà ga T1 ở sân bay Tân Sơn Nhất do Vietjet khai thác tất cả chuyến bay nội địa.

Khách xếp hàng làm thủ tục ở nhà ga T3 dịp Tết

Anh Dương Hoàng (ngụ phường Sài Gòn, TPHCM) cho biết ngày 27 tháng Chạp, anh có chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng khởi hành lúc 7 giờ.

"Khách xếp hàng ở khu vực làm thủ tục, khu vực cửa chờ ra máy bay và cửa an ninh rất đông, nhưng không có tình trạng quá tải. Chuyến bay của tôi cũng khởi hành đúng giờ" – anh kể.

Liên quan đến vé máy bay Tết, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng sớm 15-2, một số hãng hàng không vẫn đang mở bán vé máy bay chặng TPHCM – Hà Nội, khởi hành trong ngày hôm nay hoặc trong những ngày Tết.

Đơn cử, Vietjet đang mở bán một loạt chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội khởi hành từ vào từ khoảng 19 giờ tối nay (các chuyến bay khởi hành sớm hơn đã hết chỗ) với giá thấp nhất từ 3,37 triệu đồng/chặng – thấp bất ngờ so với những ngày trước đó.

Lượng vé đang còn mở bán trên các chuyến bay của Vietjet tối nay cũng còn khá nhiều với trung bình khoảng 30 phút/chuyến từ TPHCM - Hà Nội.

Cùng chặng bay này, nếu bay vào ngày mai 16-2 (ngày 29 tháng Chạp), giá vé còn thấp hơn như Vietjet mở bán từ 3,067 triệu đồng/chặng trong khi Sun PhuQuoc Airways mở bán từ 2,42 triệu đồng/chặng.

Vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội ngày 28 tháng Chạp của Vietjet. Ảnh chụp màn hình lúc 6 giờ cùng ngày

Vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội ngày 29 tháng Chạp (ngày 16-2) của Sun PhuQuoc Airways và Vietravel Airlines. Ảnh chụp màn hình lúc 6 giờ ngày 15-2

Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay, các hãng hành không khuyến nghị hành khách thực hiện làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành. Hành khách đã check-in trước và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.



