Theo thông tin từ UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, tối 14/2, đơn vị đã lập đoàn công tác ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc nhân viên của Công ty CP phát triển Tùng Lâm có ứng xử chưa phù hợp , thiếu chuẩn mực với du khách khi ngăn không cho ô tô chở khách vào khu danh thắng Yên Tử tham quan.



Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nắm tình hình vụ việc và yêu cầu ban lãnh đạo công ty nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân để chấn chỉnh ngay cá nhân có hành vi thiếu chuẩn mực trong ứng xử với du khách.

Theo đó, UBND phường Yên Tử yêu cầu Công ty CP phát triển Tùng Lâm thực hiện nghiêm việc rà soát, chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ của toàn thể cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với du khách.

Công ty cần tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, đảm bảo thái độ niềm nở, tận tình, đúng mực trong mọi tình huống.

Chính quyền cũng yêu cầu công ty thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhằm góp phần xây dựng hình ảnh Yên Tử là điểm đến thân thiện.

Đoàn công tác của UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh làm việc với đại diện Công ty CP phát triển Tùng Lâm liên quan hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực của nhân viên công ty.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô con chở khách vào tham quan Yên Tử. Người này không có nhu cầu gửi xe tại bãi vì dự kiến sẽ quay trở ra ngay sau đó. Tuy nhiên, khi đến khu vực chốt barie, tài xế bị bảo vệ làm nhiệm vụ ngăn không cho xe đi vào.

Đáng nói, vị trí chốt chặn barie không có biển báo cấm đi tiếp và thực tế vẫn có ô tô khác đi vào được. Trong quá trình tranh luận, một người phụ nữ đề nghị tài xế nếu không gửi xe tại bãi thì có thể để khách xuống để đi bộ vào trong.

Tuy nhiên, từ khu vực chốt chặn barie để vào đến khu vực tham quan còn khá xa, ước tính khoảng 2-3 km. Do trên xe có nhiều trẻ nhỏ và mang theo nhiều đồ đạc, một nữ du khách đã đề nghị bảo vệ tạo điều kiện cho phương tiện đi vào, song không được chấp thuận.

Sự việc gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước tình trạng ngăn đường với mục đích “ép” người đi ô tô phải vào bãi gửi xe.

Khu danh thắng Yên Tử được coi là "Kinh đô của Phật giáo Việt Nam" - nơi vua Trần Nhân Tông chọn để xuất gia và truyền bá đạo Phật. Hành trình lên Yên Tử không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là cơ hội để du khách tìm sự bình yên trong tâm hồn.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết miễn thu phí tham quan khu di tích Yên Tử trong thời hạn 3 năm (từ đầu năm 2026 cho đến hết ngày 31/12/2028).