Trước đó, câu chuyện của Tuấn được chia sẻ từ Fanpage Trường Tiểu học Bình Tân 1 (thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận) nơi em đang theo học.

Theo bài viết, vào ngày 21-5-2025, trên đường đi học về, khi trời đang mưa to, Tuấn tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại của ai đó đánh rơi. Lập tức, cậu bé đội mưa tìm đến trụ sở công an phường Bình Tân để nhờ các chú công an tìm trả lại cho người mất.

Chiếc điện thoại sau đó đã được trao trả cho chủ nhân trong niềm vui và xúc động. Nhưng hơn cả một món tài sản được tìm lại, chính hành động đẹp của Tuấn mới là điều khiến trái tim người lớn như lặng đi.

Fanpage của nhà trường đã chia sẻ đầy tự hào: "Đây là một tấm gương người tốt việc tốt. Tuy đây chỉ là việc làm nhỏ nhưng là một tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Em thật xứng đáng được tuyên dương".