Bất ngờ phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn từ 3 dấu hiệu lạ ở bụng

Tờ Express đưa tin về một trường hợp phát hiện ung thư gan giai đoạn muộn từ những dấu hiệu lạ, trong đó có 3 dấu hiệu ở bụng. Điều đáng nói là báo cáo bệnh án cho thấy bệnh nhân không hề có các yếu tố nguy cơ thường thấy của bệnh gan.

Bệnh nhân cho biết bà không có thói quen uống rượu bia hay hút thuốc lá. Bệnh nhân cũng không có tiền sử sử dụng ma túy hoặc từng truyền máu. Trong bối cảnh bệnh lý về gan, truyền máu là yếu tố được hỏi đến vì nó có thể là nguồn lây nhiễm virus viêm gan B hoặc C, những tác nhân hàng đầu gây ung thư gan nguyên phát.

Khi nhập viện, bệnh nhân được xác định mắc ung thư gan giai đoạn muộn và không thể phẫu thuật. Bệnh nhân sau đó đã qua đời tại bệnh viện. Ca bệnh này cũng đã được báo cáo trên The Eurasian Journal of Medicine.

3 dấu hiệu lạ ở bụng cảnh báo ung thư gan

Bệnh nhân nói trên nhập viện với hàng loạt vấn đề tiêu hóa, trong đó có 3 dấu hiệu lạ ở bụng là khó chịu ở vùng thượng vị, đầy bụng, bụng sưng to.

Những dấu hiệu lạ ở bụng có thể cảnh báo ung thư gan (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, bệnh nhân còn cảm thấy buồn nôn sau ăn. Do những triệu chứng này nên chỉ trong 45 ngày, bệnh nhân sụt tới 12kg dù không hề ăn kiêng. Da bệnh nhân cũng chuyển màu vàng và ngứa. Đó đều là những dấu hiệu cảnh báo chức năng gan đang bị tổn thương.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh phát hiện bà bị cổ trướng. Đây là tình trạng dịch tích tụ trong khoang bụng khiến vòng bụng to bất thường. Đồng thời, chỉ số bilirubin của bệnh nhân cũng tăng cao. Bilirubin là sắc tố vàng cam hình thành khi cơ thể phân hủy hemoglobin. Khi chức năng gan bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng một số loại thuốc lạ, viêm hay khối u, gan không thể xử lý bilirubin hiệu quả. Từ đó, bệnh nhân có thể bị vàng da, vàng mắt.

Theo thông tin từ tờ Express, vàng da xuất hiện ở khoảng 19 - 40% bệnh nhân ung thư gan. Con số cho thấy đây là một dấu hiệu khá thường gặp nhưng không phải lúc nào cũng có.

Những dấu hiệu khác của ung thư gan

Bên cạnh các biểu hiện kể trên, Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh lưu ý người mắc ung thư gan có thể có thêm các triệu chứng như:

Nước tiểu sẫm

Phân nhạt màu hơn thường lệ

Chán ăn

Sụt cân không rõ lý do

Mệt mỏi kéo dài, cảm giác mệt mỏi như bị cúm

Buồn nôn hoặc nôn

Đau hay có khối u sờ thấy được ở hạ sườn phải. Cơn đau có thể lan lên vai phải.

Ăn nhanh no và bụng chướng rất to không liên quan đến bữa ăn.

Những dấu hiệu này chính là tín hiệu cảnh báo để đi khám sớm, đặc biệt khi chúng xuất hiện cùng nhau hoặc tiến triển nhanh.

Dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự thận trọng khi diễn giải triệu chứng. Chia sẻ với Express , điều dưỡng ung bướu người Anh Lisa Jacques cho biết, nhiều biểu hiện nêu trên rất "phổ biến" và có thể do các bệnh lý khác không phải ung thư gây ra. Vì thế, có triệu chứng không đồng nghĩa chắc chắn bạn đã mắc ung thư gan. Điều quan trọng là chủ động gặp bác sĩ khi nhận thấy những thay đổi bất thường, nhất là tình trạng chướng bụng kéo dài, bụng to nhanh bất thường hay vàng da, để được thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết kịp thời.

Lắng nghe cơ thể và tìm đến cơ sở y tế khi có bất thường là cách tốt nhất để không bỏ lỡ "khung giờ vàng" can thiệp và cứu sống chính mình.

Nguồn: Express