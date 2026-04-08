Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-4, anh Lỷ Sồi Văn (SN 2003, trú tại thôn Quảng Sơn 4, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một con cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis), trọng lượng khoảng 50 kg, dài khoảng 2,3 m, còn sống và đang di chuyển tại khu vực kênh mương nội đồng thuộc thôn Quảng Sơn 4.

Công an xã Đường Hoa phối hợp cùng nhân dân bắt giữ thành công con cá sấu

Sự việc gây lo lắng cho người dân sinh sống xung quanh nên anh Văn đã kịp thời báo cho Công an xã Đường Hoa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đường Hoa đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt thành công con cá sấu nói trên, bảo đảm an toàn cho người dân và giữ nguyên trạng cá thể động vật hoang dã.

Cá thể cá sấu tại trụ sở Hạt Kiểm lâm khu vực 6

Sau khi khống chế, lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa cá thể cá sấu về trụ sở UBND xã Đường Hoa, đồng thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 6 để xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, con cá sấu sẽ được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã để quản lý, chăm sóc theo quy định.