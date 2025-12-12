Ngày 12-12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin xuất hiện cá sấu trên kênh xáng Nàng Mau ở xã Phú Hữu là sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 10-12, tài khoản Facebook có tên N.T.Q đã đăng tải dòng trạng thái: "Cá sấu khoảng 200-300 kg xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau".

Một tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật

Tiếp sau đó, một tài khoản khác mang tên N.H.T cũng đăng tải nội dung tương tự nhưng cân nặng con cá sấu được... tăng lên 300-500 kg. Bài đăng thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Thông tin này gây hoang mang trong người dân sinh sống ven tuyến kênh và khu vực lân cận.

Sau đó, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng Công an xã Phú Hữu vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin này là bịa đặt.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook N.T.Q đã thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật.

Người này khai lấy hình ảnh cá sấu từ một nguồn không rõ ràng trên mạng, sau đó đăng tải kèm nội dung giật gân nhằm "câu like" thu hút sự chú ý. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tài khoản gỡ bài, đăng cải chính và đang xem xét xử lý hành vi vi phạm.