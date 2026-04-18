Bất ngờ học phí trường tư hot bậc nhất Hà Nội: Chưa tới 4 triệu/tháng, nhiều khoản còn miễn phí hoàn toàn

Hà Nội có hơn 100 trường THPT tư thục. Mới đây, 89 trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phương án tuyển sinh năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 40 trường đã công bố học phí lớp 10. Đa số các trường đã công bố mức thu dưới 10 triệu đồng/tháng với các chương trình cơ bản, chất lượng cao. Ngoài ra, tùy từng trường, phụ huynh sẽ đóng góp thêm các khoản phí khác như phí phát triển trường, bán trú, hoạt động trải nghiệm, đồng phục, xe đưa đón, học liệu...

Trong số đó, một cái tên đang được nhiều phụ huynh nhắc tới liên tục trên mạng xã hội với mức học phí bậc THPT chưa tới 4 triệu đồng/tháng.

Đó là Trường Marie Curie, một trong những ngôi trường ngoài công lập có độ nhận diện cao tại Hà Nội, nhiều năm nay luôn nằm trong nhóm được phụ huynh săn đón mỗi mùa tuyển sinh lớp 10. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên không chỉ là khuôn viên trường khang trang, cơ sở vật chất nổi bật, mà còn là mức học phí được cho là thấp hơn rất nhiều so với hình dung ban đầu.

Trường Marie Curie là trường dân lập liên cấp với đầy đủ 3 cấp học Tiểu học, THCS và THPT với nhiều cơ sở.

“Không tin nổi một ngôi trường to đẹp như vậy mà học phí chưa đến 4 triệu”, đó là phản ứng chung của rất nhiều phụ huynh khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh cấp 3 của trường. Ngoài khoản học phí nói trên, phụ huynh gần như không phải gánh thêm các khoản phụ thu hay chi phí phát sinh đáng kể.

Theo Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026-2027 (cơ sở Mỹ Đình) được trường Marie Curie đăng tải công khai, phí giáo dục và các khoản thu hộ, chi hộ của bậc THPT được áp dụng nhiều mức khác nhau. Cụ thể, lớp truyền thống (học chương trình Việt Nam) nhà trường thu mức 3,6 triệu đồng/tháng, thu 3 tháng/lần. Lớp Tiếng Anh chuẩn quốc tế có mức phí 4,8 triệu đồng/tháng đối với nội dung học chương trình Việt Nam, và 1.200 USD/năm học đối với nội dung học tiếng Anh chuẩn quốc tế (language Link). ﻿

Ngoài ra, phụ huynh cần nộp thêm các khoản phí hỗ trợ cơ sở vật chất 4 triệu đồng/3 năm học, các khoản phí xe bus, gửi xe, BHYT và BHTT ﻿... theo quy định.

Bên cạnh đó, nhà trường miễn phí cấp phát ấn phẩm của nhà trường và đồng phục cho học sinh.

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một trường tư “hot” bậc nhất Hà Nội, vốn nổi tiếng về quy mô và môi trường học tập, lại duy trì mức thu được đánh giá là khá “mềm”. Tất nhiên, học phí không phải yếu tố duy nhất để quyết định trường học cho con. Nhưng rõ ràng, trong mùa tuyển sinh năm nay, Marie Curie đang là cái tên gây chú ý mạnh không chỉ vì thương hiệu, mà còn vì mức học phí khá dễ chịu so với mặt bằng chung các trường tư thục tại Hà Nội.