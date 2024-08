Bất ngờ căn nhà ở Cần Thơ: Chi phí xây dựng 200 triệu, thời gian hoàn thành 1 tháng

An cư lạc nghiệp luôn là quan điểm đúng dù ở bất cứ thời kì nào đối với người Việt. Đó là lý do ai cũng muốn có cho mình (ít nhất) một căn nhà. Tuy nhiên, hiện nay, giá nhà cửa đất đai hay chi phí đều tăng lên chóng mặt, vật liệu xây dựng cũng theo đó đắt đỏ không kém trở thành vật cản khiến nhiều người ngày càng rời xa mục tiêu "an cư".

So với nhiều người, số tiền 200 triệu đồng có thể không nhỏ, nhưng để dựng xây một căn nhà thì chưa chắc đã đủ. Vì lý do đó, căn nhà có diện tích 60m2 (5x12m) đảm bảo đầy đủ tiện nghi được hoàn thành với mức chi phí chỉ 200 triệu đồng ở Cần Thơ được đăng trên kênh Tiktok có tên là lenamxaydungcantho đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu xây sửa nhà trong giai đoạn hiện tại.

Căn nhà có trần cao 3m. (Nguồn: lenamxaydungcantho)

Tổng thể căn nhà nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy rất khang trang và sạch sẽ, hiện đại cùng phần nền đá màu xám và tường sơn màu trắng.

Căn nhà được xây 1 tầng, bước vào là phòng khách. Kế tiếp sẽ là phòng bếp với bàn bếp và bồn rửa được thiết kế rất đơn giản. Có thể, với những người yêu cầu cao về không gian bếp thì đây hẳn sẽ không phải là lựa chọn lý tưởng. Hoặc không, họ sẽ phải tốn thêm 1 khoản chi phí nữa để cải tạo cho không gian này được hoàn chỉnh hơn. Song, với mức ngân sách 200 triệu đồng để hoàn thành cả căn nhà, nhiều người dùng trên mạng xã hội bày tỏ sự đồng tình và hài lòng với thiết kế này.

- "Mình thích căn nhà này"

- "Đẹp rẻ quá anh ơi"

- "Thích quá, không cần to chỉ cần như vậy là quá ổn. Nếu được thì tương lai mình cũng xây nhà như thế này!"

- "Góc bếp trông hơi sơ sài nhưng không sao, trang trí thêm một chút là đẹp"...

Phần hành lang liên thông giữa các khu vực trong nhà được xây khá rộng rãi và thoải mái, vừa đủ để gia đình 4 người sử dụng. (Nguồn: lenamxaydungcantho)

Đi sâu vào bên trong nữa sẽ tới phòng ngủ và phòng tắm kết hợp cùng nhà vệ sinh. Căn nhà nhìn chung được tận dụng tối ưu không gian để xây dựng thành các khu vực chung/riêng, đáp ứng được hết nhu cầu của tất cả các thành viên trong gia đình. Dù không được thiết kế theo kiểu cách cầu kì nhưng nhiều người cũng đồng ý rằng, việc xây như thế này không chỉ phù hợp với ngân sách mà còn dễ trang trí.

Theo người xây dựng căn nhà này, do cần tiết kiệm chi phí nên phần nào không cần thiết sẽ được lược bỏ bớt. Cái quan trọng là bên trong, vật liệu hoàn thiện đều sử dụng tốt và an toàn, chất lượng bền, đảm bảo cho người dùng. Đồng thời cho biết, tổng số tiền này là chi phí hoàn thiện căn nhà, phần sân bên ngoài không nằm trong ngân sách này. Tuy nhiên cũng không tốn kém, mức phí khoảng 10 triệu đồng nhưng đã đủ để lát gạch họa tiết, không phải xi măng thông thường.