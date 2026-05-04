Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 23h15 ngày 3/5, tại thôn Nước Mỏ, xã Phù Lưu (tỉnh Tuyên Quang), người dân phát hiện một phụ nữ tử vong tại chỗ với nhiều vết thương.

Nạn nhân được xác định là chị Bàn Thị Bé (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu). Nghi phạm gây án là Nguyễn Quang Thoại (SN 1989, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Quang Thoại tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo cơ quan điều tra, Thoại và chị Bé đã tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn, cùng chung sống từ tháng 4/2025 và làm ăn tại Hà Nội. Dịp nghỉ lễ, chị Bé về nhà bố mẹ đẻ tại xã Phù Lưu.

Đêm 3/5, Thoại từ Hà Nội tìm về địa phương, phát hiện chị Bé đang ở cùng một người đàn ông khác. Sau khi người này rời khỏi hiện trường, giữa hai người xảy ra tranh cãi.

Trong lúc xô xát, Thoại đã sử dụng dao lấy tại khu vực bếp tấn công nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, tên này rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, xác minh và triển khai các biện pháp truy bắt.

Đến khoảng 13h30 ngày 4/5, lực lượng trinh sát phát hiện và khống chế Nguyễn Quang Thoại khi hắn đang di chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm, có dấu hiệu tiếp tục bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Thoại đã khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.