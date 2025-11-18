Bật mí bí quyết chốt kèo xem phim với hội bạn chỉ trong 5 phút

Chia sẻ từ một nhóm bạn Gen Z điển hình

Trường hợp của Kim Ngân (23 tuổi, Hà Nội) là ví dụ điển hình. Một ngày nọ, Ngân hào hứng rủ nhóm bạn thân 5 người đi xem một phim mới ra: "Tối nay đi xem phim không?". Ngay lập tức, cuộc thảo luận trong nhóm trở nên sôi nổi.

Mỗi lần hẹn hò xem phim, nhóm bạn lại tranh luận sôi nổi.

Ngay sau đó, mỗi người gửi một ảnh chụp màn hình từ một ứng dụng hoặc website khác nhau để so sánh lịch chiếu. Suất chiếu và số ghế trống liên tục thay đổi khiến cuộc trao đổi kéo dài. Khi nhóm thống nhất được thời gian mua vé xem phim, những suất chiếu đẹp đã hết sạch vé và kế hoạch bị dời lại. Đây dần trở thành tình huống quen thuộc trong các buổi hẹn xem phim của nhiều nhóm bạn.

Đặt vé xem phim trong 5 phút khi cả rạp phim nằm gọn trong tay

Để giải quyết tình trạng trên, nhiều bạn trẻ đã khám phá ra một công cụ hiệu quả ngay trên chiếc điện thoại của mình: ứng dụng VNPAY. Đây không chỉ là một ứng dụng thanh toán, mà còn là "trợ lý" đắc lực cho mọi kế hoạch giải trí.

Thay vì phải mở nhiều tab hay ứng dụng để so sánh lịch chiếu ở từng rạp, giờ đây chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNPAY, Kim Ngân có thể xem toàn bộ phim sắp chiếu rạp, phim đang chiếu rạp, và lịch chiếu của các cụm rạp lớn nhất như CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Galaxy Cinema, Beta Cinemas...

Ứng dụng VNPAY cập nhật đầy đủ lịch chiếu phim của các hệ thống rạp lớn như CGV, Lotte Cinema, BHD Star, Galaxy Cinemas, Beta Cinemas…

Cô nàng chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản: chọn bộ phim cả nhóm muốn xem. Ứng dụng sẽ tự động liệt kê tất cả các rạp đang chiếu, kèm theo đầy đủ các suất chiếu trong ngày. Kim Ngân chỉ cần chụp lại và gửi vào nhóm chat. Mọi thông tin đều rõ ràng, trực quan, giúp cả nhóm nhanh chóng bỏ phiếu và chọn ra suất chiếu phù hợp nhất với tất cả mọi người.

"Từ khi biết đến tính năng này, nhóm mình không còn mất thời gian tranh luận về việc chọn rạp nữa. Mọi thứ đều có sẵn trên ứng dụng, rất trực quan và dễ so sánh. Việc lên kế hoạch nhờ vậy mà hiệu quả hơn hẳn", Kim Ngân cho biết.

Điều tuyệt vời là tính năng đặt vé xem phim không chỉ có trên ứng dụng VNPAY mà còn được tích hợp sẵn trên ứng dụng ngân hàng mà nhiều bạn trong nhóm đang sử dụng như BIDV SmartBanking, VCB Digibank, Agribank Plus, VietinBank iPay Mobile, MyVIB,... giúp dễ dàng tra cứu mà không cần cài thêm bất kì ứng dụng nào.

Không chỉ nhanh mà còn tiết kiệm chi phí

Không chỉ tiết kiệm thời gian, việc đặt vé qua ứng dụng còn giúp giải quyết bài toán chi phí. Ứng dụng liên tục cập nhật các chương trình khuyến mại độc quyền và mã giảm giá hấp dẫn. Trước khi thanh toán, người đặt vé có thể dễ dàng tìm và áp dụng mã phù hợp, giúp chi phí của cả nhóm giảm đi đáng kể.

Với nhóm 4 - 5 người, việc áp dụng một mã giảm giá từ VNPAY có thể giúp tiết kiệm chi phí cho đồ ăn nhẹ hoặc nước uống trong buổi xem phim.

Từ một lời rủ bất chợt đến lúc cả nhóm có vé điện tử trong tay, toàn bộ quá trình giờ đây có thể hoàn tất chỉ trong vài phút. Công nghệ đã giúp loại bỏ những thao tác gây mất thời gian, những cuộc trao đổi kéo dài, trả lại cho những buổi tụ tập đúng ý nghĩa ban đầu của nó: niềm vui và sự gắn kết.

Đừng để những kế hoạch tụ tập mãi chỉ nằm trên nhóm chat. Lần tới, khi đứa bạn rủ "Đi xem phim không?", hãy là người mở ứng dụng VNPAY và dõng dạc tuyên bố: "Chốt kèo!"