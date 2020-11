Bất luận nam hay nữ nếu miệng có 3 điểm bất thường chứng tỏ dạ dày đã tổn thương, khám ngay trước khi ung thư đến

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần ăn uống đủ bữa là có thể đảm bảo sức khỏe của dạ dày thì bạn đã nhầm. Dạ dày có thể bị tổn thương do nhiễm vi khuẩn HP, do chúng ta thức khuya, làm việc quá sức, tinh thần căng thẳng... Thật khó để có thể lường trước mọi nguyên nhân làm tổn hại dạ dày, vì thế trong cuộc sống, mỗi người nên trang bị kiến thức để tự phát hiện ra bệnh ở giai đoạn đầu.

Từ viêm đến ung thư dạ dày chỉ trải qua qua 4 bước. Trước khi ung thư dạ dày xảy ra, thường bộc lộ nhiều dấu hiệu cực kỳ dễ nhầm lẫn, nếu chúng ta đi khám kịp thời và thay đổi lối sống thì có thể tự cứu lấy bản thân.

Theo trang QQ (Trung Quốc): Nếu có 3 điều bất thường ở miệng thì dạ dày đã tổn thương, bạn nên đi khám ngay.

1. Răng chuyển sang màu ố vàng

Hàm răng là thước đo sức khỏe, nguyên nhân khiến cho hàm răng của bạn bỗng trở nên ố vàng có rất nhiều, thường là do lão hóa, do khói thuốc, do sử dụng nhiều đồ ăn, đồ uống có ga...

Tuy nhiên, nếu bạn đã vệ sinh răng sạch sẽ, không có thói quen hút thuốc, uống trà, cà phê mà răng vẫn có có dấu hiệu ố vàng thì hãy cẩn thận, đó có thể là do axit trong dạ dày quá nhiều và trào ngược làm xỉn màu răng.

Ngoài ra, khi răng bị đau sưng thì cũng có thể là dấu hiệu các vấn đề của dạ dày. Dạ dày nhiệt nóng thường là nguyên nhân gây đau sưng răng, đồng thời còn kèm theo miệng khô khát, táo bón, buồn nôn, trướng bụng... Khi bị nặng sẽ sưng tấy đỏ nghiêm trọng, từ đó phát triển thành xói mòn nướu, loét nướu.

2. Nấc liên tục

Nấc là những cơn co thắt lặp đi lặp lại, không kiểm soát được của cơ hoành, cơ hoành co thắt theo nhịp gây ra tiếng nấc. Nấc cụt không nguy hiểm nhưng gây khó chịu và bất tiện cho người bị mắc. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của những bệnh nguy hiểm như: viêm dạ dày, ruột, rối loạn tiêu hóa... Khi bạn bị viêm dạ dày, các dây thần kinh trong dạ dày bị kích thích nhiều lần sẽ xuất hiện những cơn nấc cụt.

Những người bị trào ngược axít trong dạ dày thực quản cũng sẽ có dấu hiệu nấc cụt liên tục, đầy hơi, ợ nóng... Tuy nhiên, trong trường hợp này ngoài bị nấc cụt còn có các dấu hiệu như đau dạ dày hoặc tức ngực.

3. Xuất hiện "lưỡi bản đồ"

Y học Trung Quốc tin rằng lưỡi có thể phản ánh các vấn đề về dạ dày.

Bệnh viêm lưỡi bản đồ chỉ tình trạng trên bề mặt của lưỡi và hai bên lưỡi xuất hiện hình thái giống như bản đồ. Bệnh cũng có thể xuất hiện ở những vị trí khác của miệng.

Y học Trung Quốc tin rằng lưỡi có thể phản ánh các vấn đề về dạ dày. Bằng cách quan sát tình trạng của lưỡi, người ta có thể biết được sức mạnh của khí dạ dày, từ đó phán đoán sức khỏe của cơ thể. Một khi lưỡi bản đồ xuất hiện chứng tỏ chức năng dạ dày bị suy giảm. Có thể đã mắc các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa như: hội chứng kém hấp thu, bệnh dạ dày tá tràng, viêm loét dạ dày hoặc tá tràng có cũng thể hình thành nên viêm lưỡi bản đồ ở trẻ nhỏ và người lớn.

Trong cuộc sống hàng ngày, hãy phòng tránh ung thư dạ dày bằng cách:



1. Nhai chậm và ăn chậm

Khi bạn tiêu thụ một lượng lớn thức ăn cứng, khô thì không chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ruột mà còn làm tổn thương niêm mạc dạ dày của chúng ta. Để bảo vệ sức khỏe của cơ quan này, bước đầu tiên là nên nhai thật chậm để thức ăn được nghiền kĩ.

2. Không lạm dụng trà và cà phê

Những thức uống này lại chứa các chất kích thích, có thể khiến chúng ta bị thiếu máu cục bộ niêm mạc dạ dày, khi hệ thống niêm mạc dạ dày bị phá hủy rất dễ gây viêm loét dạ dày và các bệnh đường tiêu hóa khác.

3. Không sử dụng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ

Khi bị ốm, không ít người sẽ đến hiệu thuốc để mua các loại thuốc điều trị, mặc dù người bán thuốc có chuyên môn, nhưng họ chỉ giới thiệu thuốc cho bạn dựa trên hiện tượng bề ngoài và dấu hiệu bạn miêu tả. Nếu bạn sử dụng một cách mù quáng mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt sẽ làm tổn thương dạ dày.