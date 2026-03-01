Sáng 1/3, tờ Pagesix đưa tin, cảnh sát vừa mới ban hành lệnh bắt giữ khẩn đối với nam diễn viên đình đám người Mỹ Shia LaBeouf (phim Transformers) do dính dáng tới 1 vụ ẩu đả gần đây ở New Orleans. Trước đó vào hôm 17/2, Shia LaBeouf từng bị tạm giữ với 2 cáo buộc hành hung cấp độ nhẹ trong vụ xô xát nói trên. Cùng ngày 17/2, nam ngôi sao được tại ngoại sau khi đóng 100 ngàn USD (2,6 tỷ đồng) tiền bảo lãnh. Để được tại ngoại, ngoài việc nộp tiền bảo lãnh, sao nhí 1 thời còn bị buộc phải đi cai nghiện và tham gia chương trình xét nghiệm ma túy. Tới nay, cơ quan chức năng tiếp tục ban hành lệnh bắt mới đối với Shia LaBeouf sau khi có thêm 1 nạn nhân từ vụ ẩu đả đứng ra tố cáo nam nghệ sĩ 8X.

Vào ngày hôm qua 28/2, Shia LaBeouf đã phải ra hầu tòa vì liên quan tới vụ xô xát nói trên. Clip ghi lại tại hiện trường vụ ẩu đả cho thấy sao nhí 1 thời xuất hiện trong tình trạng say xỉn, liên tục nhục mạ những người đàn ông khác bằng từ ngữ xúc phạm người đồng tính trước khi tung ra cú đấm và thậm chí còn húc đầu vào 1 người trong số họ. Theo thông tin từ cảnh sát, LaBeouf đã liên tục gọi những người đàn ông có mặt tại hiện trường là "lũ ***". Nam diễn viên vẫn không ngừng la hét, chửi rủa ngay cả khi cảnh sát đã đến hiện trường dẹp loạn. Nam tài tử Transformers còn lớn tiếng: "Lũ *** này đã tống tao vào tù. Tao là người Công giáo" . Cơ quan chức năng cho biết thêm, 1 nạn nhân nhiều khả năng bị trật khớp mũi mặc dù đã liên tục nói với LaBeouf rằng mình không muốn đánh nhau với nam diễn viên.

Shia LaBeouf vừa hầu tòa vào ngày hôm qua, tới nay cơ quan chức năng đã phát đi lệnh bắt mới với nam diễn viên này. Ảnh: Pagesix

Video tại hiện trường cho thấy Shia LaBeouf húc đầu vào 1 người đàn ông, khiến nạn nhân trật khớp mũi. Ảnh: Pagesix

Chỉ vài giờ sau khi được tại ngoại, sao nhí 1 thời ngay lập tức tiếp tục lao vào các cuộc vui. Anh còn tỏ thái độ ngông ngênh, cợt nhả, xem thường pháp luật khi nhảy múa với lệnh bắt giữ đang ngậm trong miệng. Hành động này khiến nam tài tử Transformers thêm phần mất điểm trong mắt công chúng và trở thành tâm điểm chỉ trích trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trong quá khứ, Shia LaBeouf cũng từng dính vào khá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật khác, liên tục trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng. Còn nhớ hồi năm 2014, anh đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hút cần sa tại Studio 54 ở New York. Được biết, nam diễn viên "lắm tài nhiều tật" đã bị bắt trong lúc nghỉ giải lao khi biểu diễn tại sân khấu Broadway. Trước đó, anh từng bị bắt vì đánh lộn, lái xe lúc say xỉn,...

Chưa hết, tới năm 2017, Shia LaBeouf đã bị áp giải đến đồn cảnh sát sau khi cản trở người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nam tài tử Transformers đã có hành vi phá phách, còn buông lời lẽ khiêu khích, xúc phạm người khác giữa đường phố Savannah, bang Georgia, Mỹ. Khi cảnh sát can thiệp, nam nghệ sĩ 8X đã có hành động chống đối và chạy đến khách sạn gần đó nhưng ngay lập tức bị bắt giữ, áp giải về đồn. Shia LaBeouf được thả tự do sau khi nộp phạt 3.500 USD (91 triệu đồng).

Tới năm 2020, nữ ca sĩ FKA Twigs tố cáo Shia LaBeouf đã bạo hành, tấn công tình dục cô trong thời gian hẹn hò. Đáng nói, Shia LaBeouf đã lên tiếng thừa nhận những cáo buộc này, khiến anh đánh mất hoàn toàn niềm tin từ công chúng.

Vụ bê bối liên quan tới bạn gái cũ FKA Twigs đã khiến Shia LaBeouf trở thành tâm điểm công kích toàn cõi mạng. Ảnh: Pagesix

Nam diễn viên Shia LaBeouf sinh năm 1986 tại Los Angeles, Mỹ. Anh bắt đầu đóng phim khi chỉ mới 7 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, nam tài tử trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới qua loạt tác phẩm như Fury, Charlie’s Angels: Full Throttle, Transformers, Disturbia,...