Tối 18/4, tờ People đưa tin, Hoa hậu người Brazil Sara Monteiro (36 tuổi) vừa bị bắt khẩn cấp vì nghi liên quan tới 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền.

Theo thông tin từ Lực lượng đặc nhiệm liên ngành chống tội phạm có tổ chức Brazil, Sara Monteiro là 1 trong những nghi phạm chính trong cuộc điều tra quy mô lớn mang tên “Chiến dịch xa xỉ”. Cuộc điều tra này tập trung vào 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền hoạt động tại các bang Minas Gerais, São Paulo và Mato Grosso do Sul.

Nguồn tin cho biết thêm Sara Monteiro vừa bị bắt giữ tại São Paulo. Cơ quan chức năng cũng đã thực hiện khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại căn hộ chung cư của nàng hậu đình đám.

Sara Monteiro bị bắt giữ khẩn cấp vì nghi dính líu tới 1 đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn. Cô cũng vừa bị khám xét nhà để thu thập tài liệu phục vụ cho công tác điều tra. Ảnh: IGNV

Trên trang cá nhân, Sara Monteiro thường xuyên chia sẻ các video tập gym, diện trang phục sành điệu cùng hàng loạt bài đăng quảng bá cho các thương hiệu sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Cô cũng không ngần ngại khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội với dàn siêu xe đắt tiền và những chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh.

Nhưng cũng vì thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa mà nàng hậu Brazil đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra, bị đưa vào diện nghi vấn có liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền trong “Chiến dịch xa xỉ” nói trên.

Sara Monteiro trở thành đối tượng tình nghi vì hay phô trương lối sống giàu có trên trang cá nhân. Ảnh: IGNV

Trong cuộc phỏng vấn nóng với truyền thông Brazil, đại diện từ cơ quan điều tra cũng đề cập tới thông tin Sara Monteiro bị để mắt tới vì thường xuyên phô trương lối sống xa hoa : “Điều khiến chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong quá trình điều tra đó là 1 vài nhân vật thuộc đường dây (buôn bán ma túy, rửa tiền) đã phô trương lối sống sang chảnh không tương xứng với tình hình thu nhập và khả năng tài chính thực tế của họ, từ dàn xe cộ cho đến những chuyến du lịch xa hoa. Thậm chí còn có sự xuất hiện của 1 Hoa hậu - người được cho là vợ hoặc bạn gái của 1 thành viên trong đường dây”.

Ngoài ra, việc Sara Monteiro bị phát hiện dắt chó đi dạo gần 1 khu đất được sử dụng làm trung tâm buôn bán ma túy cũng đã khiến cô lọt vào tầm ngắm của các đơn vị nghiệp vụ.

Được biết, Sara Monteiro là 1 trong 24 cá nhân bị bắt giữ trong cuộc điều tra mang tên “Chiến dịch xa xỉ” tính tới thời điểm hiện tại. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ khoảng 20 phương tiện hạng sang trong chiến dịch truy quét quy mô lớn.

Sara Monteiro năm nay 36 tuổi, từng giành chiếc vương miện cao quý tại cuộc thi Miss Universe Uberlândia 2025. Bên cạnh đó, cô còn được biết tới với vai trò 1 influencer khá hot tại Brazil, sở hữu gần 110 ngàn lượt theo dõi trên nền tảng mạng xã hội Instagram.