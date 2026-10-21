Bắt kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan Hải Sapa

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các quyết định tố tụng được thực hiện trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hải Sapa.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.