Bắt giữ nghi phạm ngáo đá sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng

Nạn nhân là P.T.M.M. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kiến Quốc) học sinh lớp 9 tại một trường trên địa bàn.

Trước đó, sáng 28/3, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng phối hợp với cục Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kiến Thụy, Công an thị xã Quảng Yên đã bắt giữ được đối tượng khi đang trốn tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi phạm đang được di lý

Người dân hiếu kỳ kéo đến.

Ngay sau đó nghi phạm được di lý về Hải Phòng, hơn 16h chiều 28/3, chiếc xe 16 chỗ ngồi của lực lượng công an chở Thắng tới hiện trường. Khu vực xung quanh hiện trường được hàng chục công an tiến hành bảo vệ trước sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân địa phương.

Tại khu vực thực nghiệm có nhiều ao hồ, kênh rạch nên cảnh sát đã cho nghi phạm mặc áo phao, buộc dây ngang lưng để phòng trường hợp đối tượng chạy trốn hoặc có ý định tự tử.

Trong quá trình thực nghiệm, Thắng đã thuật lại nhiều tình tiết liên quan đến hành vi sát hại nạn nhân.

Đối tượng đang được đưa đến nhà nạn nhân.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường. (Ảnh Minh Sơn).

Theo nguồn tin, tối 25/3, thời điểm xảy ra vụ án, nghi phạm có biểu hiện "ngáo đá". Lúc này trong nhà nữ sinh M. chỉ có M. ở nhà nên hắn đã cầm dao nhảy qua bờ tường rồi sát hại nữ sinh.

Cha của nạn nhân là ông Phạm V.S. đi thăm người ốm. Mẹ đi làm ăn xa nhà, còn bà nội nữ sinh đã gần 90 tuổi, ở nhà dưới nên gần như không biết việc cháu mình bị sát hại thời điểm đó.

Đến 22h30 ngày 25/3, ông S. trở về nhà mới phát hiện con gái mình đang nằm trên vũng máu với nhiều vết thương trên người. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào lúc 23h cùng ngày tại bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.