Sáng 11/1, tờ Pagesix đưa tin, nam thần màn ảnh người Mỹ Matt Prokop (High School Musical 3) vừa bị bắt giam khẩn cấp với hàng loạt cáo buộc bao gồm vi phạm các điều kiện bảo lãnh, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy và chống đối người thi hành công vụ (kháng cự khi bị bắt giữ và ngăn cản lực lượng chức năng tiến hành khám xét).

Theo nguồn tin, nam diễn viên nổi tiếng từng bị bắt giữ hồi tháng 5/2024 vì có hành vi hành hung nghiêm trọng. Sau đó, anh đã nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, Matt Prokop lại dính thêm cáo buộc tàng trữ sách ảnh khiêu dâm mới đây nên đã bị bắt vì vi phạm điều kiện bảo lãnh.

Hiện nam diễn viên "lắm tài nhiều tật" bị giam giữ ở nhà tù thuộc quận Victoria, Texas (Mỹ) và đang chờ ra hầu tòa. Tới lần này, Matt Prokop không được cho bảo lãnh. Thời gian của phiên tòa xét xử nam ngôi sao High School Musical sẽ được công bố sau.

Matt Prokop hiện đang bị giam giữ ở 1 nhà tù thuộc quận Victoria, Texas và không được cho bảo lãnh. Ảnh: Pagesix

Matt Prokop là gương mặt tai tiếng ở làng giải trí Mỹ. Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng mới đây, nam diễn viên 9X từng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bạo hành bạn gái cũ - nữ diễn viên Sarah Hyland, cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt 5 năm yêu nhau. Theo lời Sarah, mỹ nam High School Musical từng ra tay thô bạo, đẩy mạnh cô vào ô tô, khiến nữ diễn viên bị ngạt thở. Trong 1 lần khác, Matt Prokop đã đe dọa mạng sống thú cưng của Sarah, đồng thời dọa đốt nhà Sarah Hyland. Sau cùng, tòa án đã đứng về phía Sarah, yêu cầu Matt Prokop không được phép lại gần bạn gái cũ trong vòng 3 năm.

Matt Prokop gây phẫn nộ vì đày đọa cả thể chất lẫn tinh thần bạn gái cũ Sarah Hyland. Ảnh: Pagesix

Matt Prokop sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi. Anh trở nên nổi tiếng trên diện rộng qua tác phẩm ăn khách 1 thời High School Musical 3. Ngoài ra, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều bộ phim đáng chú ý khác như Furry Vengeance, Cougar Hunting, Struck by Lightening,...

Matt Prokop được công chúng nhớ đến qua nhiều tác phẩm nổi bật, song hình tượng của anh đã hoàn toàn sụp đổ sau loạt bê bối chấn động. Ảnh: Pagesix