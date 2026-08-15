Sáng 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, giáo viên dạy thể dục Trường tiểu học Lê Đình Chinh) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân là chị L.T.M.D. (39 tuổi, trú xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên thư viện cùng trường với Lĩnh.

Người dân đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Nguyễn Hồng Lĩnh - người đang có vợ và hai con - phát sinh quan hệ tình cảm với chị D. Người phụ nữ này ly hôn vào tháng 3/2026 và đang nuôi hai con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau khi dự một buổi liên hoan tại trường, Lĩnh đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Lĩnh dùng vũ lực khiến chị D. thiệt mạng.

Nơi phát hiện thị thể chị D. trong rẫy nhà Lĩnh.

Sau khi gây án, Nguyễn Hồng Lĩnh tìm cách che giấu hành vi bằng cách đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở của chị D. nhằm xóa dấu vết. Sau đó, lợi dụng trời mưa, Lĩnh đưa thi thể nạn nhân đến rẫy cà phê của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng để chôn giấu.

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách nơi nạn nhân ở khoảng 20km.

Theo Công an xã Ea Wy, sáng 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Khi vào kiểm tra, họ không thấy chị mà chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Sau đó, mọi người liên lạc với chị D. nhưng không được. Công an xã Ea Wy phát thông báo truy tìm và sau đó phát hiện thi thể nạn nhân.