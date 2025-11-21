Bắt giam cô đồng Võ Thị Xê

Ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Xê (SN 1976, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 – 2024, thông các qua mối quan hệ xã hội, Võ Thị Xê biết một phụ nữ trú phường Hòa Cường là người làm ăn kinh doanh, có điều kiện kinh tế, có niềm tin rất lớn vào những chuyện tâm linh.

Xê trong một lần "hầu đồng".

Xê đã tự nhận là người có “căn” có cốt thánh thần, có khả năng phán truyền sấm trạng giúp công việc làm ăn người này thuận lợi, gia đình hạnh phúc, đồng thời bịa đặt chuyện “âm binh quấy phá”, “vong theo”, “gia đạo ly tán”… để người này phải làm nhiều lễ cúng “cầu siêu bạt độ”, “vớt vong”, “đảo bệnh” với chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Xê chỉ chi một phần nhỏ cho việc mua lễ, thuê thầy tụng, còn lại chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT làm rõ đối tượng Xê thường xuyên chiêu mộ những người được xem là “đệ tử con nhan” để “hầu đồng” (còn gọi là hầu bóng), lợi dụng niềm tin tâm linh cũng như sự mê tín của những người này, trực tiếp tổ chức các nghi lễ cúng bái biến tướng tại điện thờ do đối tượng tự lập trái phép tại nhà ở địa chỉ phường Thanh Khê, cùng nhiều địa điểm khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trên cả nước.

Võ Thị Xê khi bị bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở tại hai địa điểm của đối tượng Xê, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tài liệu và tài sản liên quan đến vụ án.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng thông báo người dân ai từng là bị hại của đối tượng Xê đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hoặc liên hệ điều tra viên Đặng Minh Trung, số điện thoại: 0905.403989 để trình báo, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Đà Nẵng