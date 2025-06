Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với quản trị kênh YouTube “Người Đưa Tin” để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Từ trái qua, Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Đức Minh, Lê Văn Cần. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ba bị can gồm: Lê Văn Cần (SN 1966, ngụ TP Cần Thơ - Cần được xác định là người cầm đầu); Nguyễn Đức Minh (SN 2001, ngụ An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1998, ngụ Vĩnh Long), cùng đóng vai trò giúp sức trong việc sản xuất, biên tập, phát tán video.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024 đến nay, nhóm trên điều hành kênh YouTube “Người Đưa Tin” với mục đích thu hút người xem bằng các nội dung tiêu cực, xuyên tạc.

Cụ thể, kênh này đã phát tán hơn 6.700 video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, bôi nhọ danh dự nhiều tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Kênh “Người Đưa Tin” thu hút gần 2 triệu tài khoản đăng ký theo dõi, với tổng lượt xem vượt 1 tỷ, mang về lợi nhuận bất chính hơn 10 tỷ đồng cho nhóm này.

Cùng với việc bắt giữ các bị can, Công an TP.HCM đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống kênh YouTube “Người Đưa Tin”, chặn đứng hoạt động phát tán thông tin sai lệch trên nền tảng mạng.