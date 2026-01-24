Bắt gặp Em Xinh MaiQuinn vẫn lẻ bóng, diện mạo sau sân khấu gây chú ý

Sau khi chương trình Em Xinh Say Hi lên sóng, MaiQuinn nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ hình ảnh cá tính, khác biệt. Thời gian gần đây, cô còn bất ngờ bị gọi tên trong một ồn ào đời tư. Dù người trong cuộc đã lần lượt lên tiếng phủ nhận, nhưng kể từ đó, mọi "nhất cử nhất động" của MaiQuinn vẫn liên tục lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vài ngày trước khi drama nổ ra, MaiQuinn thường xuyên xuất hiện tại một khu phố yên tĩnh. Khác hẳn hình ảnh nổi bật trên sân khấu, ngoài đời MaiQuinn gần như luôn xuất hiện một mình, thỉnh thoảng mới có một người bạn đi cùng. MaiQuinn lựa chọn phong cách ăn mặc đơn giản, đi dép bệt, gần như lúc nào cũng đeo khẩu trang che kín gương mặt. Cô dành thời gian đi dạo, ghé các quán quen trong khu vực với phong thái khá kín đáo, không tạo sự chú ý. Ngoại hình đời thường của MaiQuinn tạo cảm giác rất khác so với hình ảnh sắc sảo, cá tính mà khán giả thường thấy khi cô xuất hiện trước công chúng.

Khi có lịch trình công việc, MaiQuinn di chuyển bằng xe công nghệ để tham dự một sự kiện. Lúc này, nữ ca sĩ "lên đồ" với phong cách slay và sang trọng hơn, cho thấy sự chuyển đổi rõ rệt giữa hình ảnh đời thường và hình ảnh xuất hiện trước truyền thông. Tại sự kiện, MaiQuinn được nhiều khán giả nhận ra, chủ động chào hỏi và xin chụp ảnh. Cô giữ thái độ vui vẻ, thân thiện, giao lưu ngắn gọn trước khi rời đi.

MaiQuinn bị bắt gặp xuất hiện giản dị, vẫn lẻ bóng giữa ồn ào đời tư (Clip: Đi soi sao đi)

MaiQuinn bị bắt gặp đi dạo phố, phong cách đời thường khác biệt (ảnh: Đi soi sao đi)

Nữ ca sĩ thân thiết bên một người bạn (Ảnh: Đi soi sao đi)

Khi có lịch trình, MaiQuinn di chuyển bằng xe công nghệ (Ảnh: Đi soi sao đi)

Hình ảnh trên sân khấu của cô slay hơn hẳn (Ảnh: Đi soi sao đi)

MaiQuinn gây chú ý với máy tóc vàng đặc trưng (ảnh: FBNV)

Cách đây không lâu, MaiQuinn vướng tin đồn cặp kè Touliver tại Pháp. Trước thông tin, MaiQinn lên tiếng: "Mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan. Nếu các bạn có trí tưởng tượng phong phú thì hãy sử dụng để thử viết tiểu thuyết hoặc làm phim. Đừng dùng nó để lan truyền những câu chuyện vô căn cứ về những con người thật, những nghệ danh thật".

Trên broadcast cá nhân, MaiQuinn tiếp tục nhấn mạnh cô chưa có visa nên không thể đi châu Âu, ngầm khẳng định thông tin cô xuất hiện cùng Touliver tại Pháp là hoàn toàn không đúng sự thật. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự mệt mỏi trước việc bị kéo vào những câu chuyện không liên quan, khẳng định các bàn tán gần đây chỉ là hư cấu, suy diễn.

MaiQuinn lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò (ảnh: FBNV)

MaiQuinn tên thật là Nguyễn Hiền Mai, sinh năm 1998. Trước khi góp mặt tại Em Xinh Say Hi, MaiQuinn từng giành ngôi vị Á quân Giọng hát Việt 2017. Nữ ca sĩ được đào tạo bài bản về chuyên môn khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. MaiQuinn được nhiều người biết đến hơn sau hành trình tại Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn và trở thành gương mặt được chú ý nhờ hội tụ nhiều yếu tố nổi bật, từ ngoại hình cuốn hút đến khả năng hoạt động nghệ thuật đa dạng. Song song với tài năng, MaiQuinn còn ghi điểm nhờ ngoại hình nổi bật. Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách cá tính, dễ nhận ra với mái tóc xù đặc trưng cùng nụ cười rạng rỡ.