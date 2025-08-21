Những bộ phim 18+ đề tài học đường luôn mang một sức hút rất đặc biệt. Tất nhiên, chúng đều gây chú ý bằng cảnh nóng. Thế nhưng điều làm nên giá trị của những tác phẩm này là nội dung, khi mà các vấn đề về xã hội, giáo dục giới tính, tâm lý tuổi mới lớn được đào sâu khai thác. Nếu đây là thể loại yêu thích của bạn, đừng bỏ lỡ 5 cái tên dưới đây.

Sex Education

Nhắc đến những bộ phim 18+ học đường nổi bật trong những năm gần đây, phim Sex Education (tựa Việt: Giáo Dục Giới Tính) là cái tên mà nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ tới. Tác phẩm này lấy bối cảnh tại ngôi trường trung học Moordale, xoay quanh cuộc sống của chàng thiếu niên Otis.

Dù là con trai của một bác sĩ tâm lý chuyên tư vấn tình dục, thế nhưng Otis lại vẫn mù tịt về khoản này. Sau đó, Otis gặp gỡ cô nàng Maeve. Dù là một cô gái thông minh, nhạy bén, nhưng Maeve lại không được lòng mọi người xung quanh. Bởi lẽ, người ta đồn rằng cô nàng có đời sống tình dục thiếu lành mạnh. Otis và Maeve là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng họ lại trở nên thân thiết và cùng nhau làm một "công việc tay trái" - tư vấn tình dục cho các bạn học để kiếm tiền.

Phim Sex Education được đánh giá một series phim hay, đề cập tới những vấn đề mà nhiều người có thể còn e ngại một cách gần gũi, cởi mở và dễ tiếp cận. Những thông điệp của phim cũng mang đậm tính nhân văn. Ngoài ra, dàn diễn viên của phim Sex Education dù không phải là "sao hạng A" nhưng đã mang đến những màn thể hiện tốt, góp phần làm nên thành công lớn cho tác phẩm này.

Elite

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Elite (tựa Việt: Ưu Tú), một thương hiệu phim nổi tiếng đến từ Tây Ban Nha và thường được đem ra so sánh với phim Sex Education. Elite đưa khán giả tới với ngôi trường quý tộc giả tưởng Las Encinas. Các học sinh tại đây hầu như đều có xuất thân "trâm anh thế phiệt".

Dẫu vậy, vẫn có 3 "kẻ lạc loài" là Samuel, Nadia và Christian. Cả 3 người đều có xuất thân bình thường, nhưng được nhận vào Las Encinas sau vụ sập trường cũ và phía công ty xây dựng đứng ra chi trả học bổng.

Bên cạnh những câu chuyện của Samuel, Nadia và Christian, Elite còn kết hợp thêm yếu tố trinh thám - hình sự khi đề cập tới cái chết bí ẩn của một nàng tiểu thư quyền quý tên Marina. Đối với vụ án này, bất cứ ai cũng có thể là hung thủ và điều khiến người xem tò mò đó là: Kẻ ấy thực ra là ai?

Đó là những điều hấp dẫn diễn ra trong mùa đầu tiên, trong khi Elite kéo dài tới 8 mùa, được phát hành trong khoảng thời gian 10/2018 - 7/2024. Phim được đánh giá là có nhiều tình tiết hấp dẫn, mạnh dạn khai thác những chủ đề nóng hổi của xã hội hiện đại như phân biệt đối xử, LGBT, chất kích thích, bạo lực học đường, sát nhân...

Skins

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Skins, một bộ phim được tạo ra bởi cặp cha con biên kịch Bryan Elsley và Jamie Brittain. Đây là series phim rất nổi tiếng tại Anh, kể câu chuyện về những năm học cuối của nhóm thanh thiếu niên sinh sống ở thành phố Bristol.

Skins đề cập tới những vấn đề mà các nhân vật phải đối mặt trong cuộc sống. Đó có thể là xung đột trong gia đình, tình dục, vấn nạn bắt nạt hoặc những căn bệnh tâm lý. Phim bắt đầu ra mắt khán giả từ năm 2007 và kết thúc vào năm 2013.

Dù từng gặp những tranh cãi về nội dung, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một tác phẩm hay. Mùa 1 của Skins được đề cử cho danh hiệu Best Drama Series tại British Academy Television Awards 2008, trong khi mùa 5 thắng giải Best TV Show tại giải NME Awards 2011.

13 Reasons Why

13 Reasons Why là một bộ phim nổi tiếng với kịch bản xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên do Jay Asher sáng tác. Câu chuyện phim là những bi kịch của cô nữ sinh Hannah Baker, người sở hữu ngoại hình ưa nhìn, tâm hồn lương thiện.

Thế nhưng, một cô gái như vậy lại chịu nhiều tổn thương từ những người xung quanh, để rồi khi mọi thứ đi quá giới hạn chịu đựng, Hannah Baker quyết định tự sát để giải thoát cho chính mình. Sau khi Hannah Baker qua đời, cô để lại 13 cuốn băng ghi lại tất cả những gì đã xảy ra. Nội dung của 13 cuốn băng này tương ứng với 13 tập phim, khiến bất cứ ai xem xong đều ám ảnh.

Bộ phim 13 Reasons Why được đánh giá là có kịch bản chất lượng, cùng với đó là diễn xuất ấn tượng của dàn cast, đặc biệt là Dylan Minnette cùng với Katherine Langford. Dẫu vậy, đáng tiếc là ở các mùa sau, chất lượng của phim ngày một giảm đi. Dù vậy, đây vẫn là series đáng trải nghiệm với những ai thích những bộ phim 18+ học đường mang nặng yếu tố tâm lý.

Euphoria

Cái tên cuối cùng và cũng được đánh giá xuất sắc nhất trong danh sách - Euphoria (tựa Việt: Lâng Lâng). Đây là bộ phim truyền hình tâm lý tuổi teen do HBO sản xuất. Bộ phim này có thể được coi như phim Sex Education phiên bản “nặng đô” hơn khi chạm tay tới những chủ đề vốn được coi là “cấm kỵ”, khó làm trên phim ảnh.

Nhân vật trung tâm trong Euphoria là Rue Bennett, một thiếu nữ với cuộc sống không hề có dính dáng gì với 2 chữ lành mạnh. Dù còn rất trẻ, thế nhưng Rue sớm dính vào nghiện ngập, từng đi trại cai nghiện nhưng không thành công và gặp vô vàn khó khăn để có thể hiểu được bản thân, cũng như tìm được một vị trí cho riêng mình trên cuộc đời.

Euphoria được đánh giá là một thước phim mang đầy tình người và sự cảm thông dù nó khai thác những vấn đề nặng đô như trầm cảm, lạm dụng chất kích thích hay tình dục. Euphoria đạt thành công lớn trên toàn cầu, là một trong những series phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất của HBO bên cạnh những Game Of Thrones, The Last Of Us, Sex And The City...

Chẳng những được khán giả đại chúng yêu thích, Euphoria còn được đánh giá cao bởi giới chuyên môn. Bằng chứng là việc phim nhận tới 87 đề cử tại các giải thưởng khác nhau, chiến thắng 28 trong số đó. Đáng chú ý, tại Primetime Emmy Awards, Euphoria có tới 25 đề cử, chiến thắng 9 hạng mục, bao gồm Diễn viên nữ chính xuất sắc cho ngôi sao Zendaya - người đảm nhận vai Rue Bennett.

Nếu như chúng ta đã có phim Sex Education tiếp cận chủ đề tình dục một cách hài hước, đáng yêu, thì Euphoria giống như một phiên bản đen tối, “cục súc” hơn nhưng không hề thua kém - hay thậm chí là mạnh hơn - ở phần định hướng và giáo dục.