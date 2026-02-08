Lễ trao giải WeChoice Awards 2025 diễn ra vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026 đã thực sự trở thành đại tiệc của Vbiz khi quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất cùng loạt tiết mục trao giải, trình diễn được đầu tư hoành tráng. Đêm trao giải nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tuyến cùng lúc, biến mọi khoảnh khắc đáng chú ý thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Giữa vô vàn khung hình lung linh của các celeb, một khoảnh khắc cặp sao Việt lại bất ngờ gây bùng nổ mạng xã hội, khiến dân tình "chèo thuyền" không ngơi tay.

Cặp đôi được nhắc tới ở đây là Lê Hải và Quỳnh Châu của Cách Em 1 Milimet. Sau bộ phim hợp tác chung quá xuất sắc, 2 người vẫn hợp tác chung trong các dự án riêng, cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện lớn. Ở WeChoice 2025, tuy không lộ nhiều hint thân mật nhưng cách Lê Hải đăng tải clip về bạn diễn lại khiến cư dân mạng xôn xao, cho rằng anh đang "công khai danh phận". Cụ thể dù chỉ là đoạn clip bắt trend vui vẻ nhưng Lê Hải lại đính kèm dòng trạng thái "Gặp được cô dâu Quỳnh Châu rồi". Chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại khiến các "thuyền viên" bùng nổ, mong chờ khoảnh khắc phim giả tình thật giữa hai người.

Dòng trạng thái úp mở của Lê Hải

Lê Hải - Quỳnh Châu khoe visual tại thảm đỏ WeChoice 2025

Trong Cách Em 1 Milimet, Lê Hải vốn chỉ là nam phụ tuy nhiên vì có chemistry quá đỉnh với Quỳnh Châu mà cuối cùng, cặp đôi của họ được biên kịch tác hợp, để một cái kết mở ở cuối phim. Sự tương tác tự nhiên, ăn ý của cả hai, hơn hết là ngoại hình quá tương xứng khiến họ nhanh chóng chiếm được thiện cảm của khán giả. Ngay từ khi phim lên sóng, không ít người đã kỳ vọng một cái kết viên mãn cho cặp đôi, không chỉ trên màn ảnh mà còn ngoài đời thực. Dù Cách Em 1 Milimet đã khép lại, Lê Hải và Quỳnh Châu vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, buổi giao lưu cũng như hoạt động quảng bá. Sự xuất hiện song hành với tần suất dày đặc của cả hai khiến netizen không khỏi đặt nghi vấn về mối quan hệ phim giả tình thật.

Cặp đôi vướng tin đồn phim giả tình thật

Trước những đồn đoán ngày một lan rộng, Lê Hải và Quỳnh Châu đến nay vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về mối quan hệ. Chính sự kín tiếng này lại vô tình khiến khán giả tò mò hơn, liên tục soi từng động thái của cặp đôi.

Lê Hải sinh năm 1994, được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Việt. Trước Cách Em 1 Milimet, nam diễn viên từng ghi dấu ấn với vai Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay. Trong khi đó, Quỳnh Châu sinh năm 1998, là cựu sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Người Một Nhà, Lối Về Miền Hoa, Biệt Dược Đen… Đặc biệt, với những phân cảnh khóc giàu cảm xúc trong Cách Em 1 Milimet, Quỳnh Châu được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng nước mắt” mới của màn ảnh Việt.

Nhan sắc cực phẩm, trời sinh một cặp của Lê Hải - Quỳnh Châu