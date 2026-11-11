Bắt gặp cảnh nữ diễn viên Việt dọn phân bò, nàng thơ đang lên nhưng từ tắm heo đến vắt sữa bò đều biết tất

Mới đây, Ngọc Xuân khiến khán giả thích thú khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô đang thoăn thoắt dọn chuồng bò. Không né tránh hay tỏ vẻ e ngại trước công việc có phần đặc biệt này, nữ diễn viên còn hài hước chú thích: “Đúng rồi, nó là cái mà mọi người đang nghĩ á”. Hóa ra, thứ xuất hiện trong đoạn clip này và trong bộ phim Bò Sữa Bay đúng thật... là phân bò. Đáng chú ý, Ngọc Xuân thực hiện công việc khá thành thục, từ thao tác đến thái độ đều vô cùng tự nhiên, chẳng có vẻ gì là đang phải đối mặt với một nhiệm vụ khiến nhiều người e dè.

Ngọc Xuân dọn chuồng bò rất thành thạo (Ảnh: FBNV)

Ngọc Xuân dọn chuồng bò rất thành thạo (Ảnh: FBNV)

Trong bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, Ngọc Xuân đảm nhận vai Linh San, con gái giám đốc một nông trường bò sữa tại Mộc Châu những năm 1990. Sau thời gian du học Cuba, San trở về quê nhà với vai trò một nhà khoa học trẻ, theo đuổi nghiên cứu công thức sữa đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương. Nhân vật còn có mối gắn bó đặc biệt với Bông, cô bò sữa đã lớn lên cùng mình từ thuở nhỏ.

Để hóa thân thành Linh San, Ngọc Xuân không chỉ thay đổi ngoại hình bằng cách cắt mái tóc dài thành tóc tém cá tính mà còn dành thời gian tìm hiểu môi trường sống của nhân vật. Theo định hướng của đạo diễn, nữ diễn viên cần hiểu tâm lý, tập tính của Bông để có thể tương tác tự nhiên trong những phân cảnh chung. Vì vậy, cô được đoàn phim hướng dẫn và trực tiếp trải nghiệm nhiều công việc tại nông trường như vắt sữa, trộn thức ăn, tắm bò và dọn dẹp chuồng trại.

Ngọc Xuân phải trải nghiệm các công việc tại nông trường (Ảnh: FBNV)

Một trong những điều Ngọc Xuân chú trọng là xây dựng mối quan hệ giữa Linh San và Bông. Do mất mẹ từ nhỏ và lớn lên cùng cô bò, San không xem Bông đơn thuần là một con vật mà còn là người bạn thân thiết, có thể chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Nữ diễn viên từng chủ động đề xuất thêm những tương tác đời thường giữa hai nhân vật, thậm chí nghĩ đến việc để San trò chuyện với Bông bằng tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ gắn với quãng thời gian du học Cuba của cô gái trẻ.

Linh San có sự gắn kết đặc biệt với con bò tên Bông (Ảnh: FBNV)

Thực tế, Bò Sữa Bay không phải bộ phim đầu tiên đưa Ngọc Xuân đến với những công việc đặc biệt như vậy. Trước đó, khi đảm nhận vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, nữ diễn viên từng phải học nấu cám lợn, tắm heo để hiểu hơn về cuộc sống của nhân vật. Nếu lần trước là làm quen với những công việc ở chuồng heo thì lần này, cô tiếp tục có cơ hội trải nghiệm một ngày làm việc tại... chuồng bò.

Ngọc Xuân hài hước cho biết hai bộ phim đã giúp mình có thêm những “nghề tay trái” mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trải nghiệm ở Bò Sữa Bay khiến Xuân nhớ lại những ngày học nấu cám lợn, tắm heo để hóa thân thành Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Nhờ hai bộ phim mà Xuân như có thêm cả nghề tay trái vậy!. Xuân thấy rất vui vì mỗi vai diễn lại cho mình cơ hội thử sức với những điều mới mẻ. Có những công việc nghe qua tưởng chừng rất lạ lẫm, nhưng khi bắt tay vào làm, Xuân lại khám phá được nhiều điều thú vị. Và chính những trải nghiệm như vậy giúp Xuân hiểu nhân vật hơn, có thêm chất liệu để đưa vào vai diễn của mình”.

(Ảnh: FBNV)

Hình ảnh mới đây của Ngọc Xuân (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1999 tại Tiền Giang, Ngọc Xuân từng du học ngành Truyền thông tại Úc trước khi trở về Việt Nam theo đuổi diễn xuất. Sau thời gian học kịch nói tại Sân khấu kịch Hồng Vân, cô có cơ hội góp mặt trong phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ (2022) và MV Vì Sao Sáng của ca sĩ Lam Trường.

Năm 2024, Ngọc Xuân gây chú ý khi vượt qua hơn 1.000 hồ sơ ứng tuyển để đảm nhận vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Màn thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc giúp cô nhận được nhiều sự ghi nhận, nổi bật là giải Diễn viên trẻ triển vọng tại HANIFF 2024 cùng nhiều giải thưởng và đề cử khác.

Ngọc Xuân trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình (Ảnh: NSX)

Sau dấu ấn đầu tay, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với vai Anh Thư trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn và góp mặt trong Tử Chiến Trên Không (2025). Đến Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân lại một lần nữa thay đổi hình ảnh, không ngại thử sức với những kỹ năng mới như lái xe, ca hát và tham gia các phân đoạn hành động trên không.

Mới đây, cô còn chia sẻ hình ảnh tham gia dự án điện ảnh Vùng Trời Lửa của đạo diễn Lê Thanh Sơn, tác phẩm khai thác đề tài không quân Việt Nam. Theo tiết lộ của Ngọc Xuân, nhân vật lần này có tính cách chín chắn, điềm đạm và trưởng thành hơn những hình tượng cô từng thể hiện. Đây là một cô gái đại diện cho tầng lớp trí thức Sài Gòn xưa, tiếp tục mở ra màu sắc mới trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Với Ngọc Xuân, những lời khen dành cho hình ảnh nàng thơ là điều đáng trân trọng, nhưng cô không muốn bản thân bị đóng khung trong một hình tượng nhất định. Nữ diễn viên chia sẻ: “Xuân rất trân trọng những mỹ từ mà khán giả dành cho mình. Đối với Xuân, đó vừa là kỳ vọng nhưng cũng là sự công nhận những nỗ lực hóa thân của người diễn viên trong từng dự án. Tuy nhiên, Xuân nghĩ rằng, hành trình điện ảnh của mình vẫn còn rất nhiều điều bản thân muốn được khám phá và chinh phục. Vì thế, thay vì tự giới hạn bản thân trong một hình tượng nhất định, Xuân mong có cơ hội thử sức với những nhân vật có tính cách, số phận và màu sắc khác nhau, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều mang đến một trải nghiệm mới cho khán giả”.