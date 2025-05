Công an tỉnh An Giang ngày 19/5 xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam ông Giác Văn Tuấn (57 tuổi, giáo viên âm nhạc) về tội Dâm ô người dưới 16 tuổi. Vụ án được chuyển giao về Công an thị trấn Núi Sập thụ lý.

Trường Tiểu học B Núi Sập. (Ảnh: PLO)

Trước đó, ngày 5/2, ông N.X.H., giáo viên Trường Tiểu học B Núi Sập tố cáo ông Giác Văn Tuấn, giáo viên âm nhạc, có hành vi dâm ô với học sinh lớp 5. Ông Tuấn bị đồng nghiệp tố cáo tại sân trường đã có hành vi không đúng mực với một bé gái học lớp 5 trong đội văn nghệ.

Đồng thời, ông H. cung cấp video từ camera an ninh làm bằng chứng.

Sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thoại Sơn đã yêu cầu hiệu trưởng Trường Tiểu học B Núi Sập giải trình và xử lý kỷ luật cảnh cáo ông Tuấn.

Hiện vụ án đang được Công an thị trấn Núi Sập tiếp tục điều tra làm rõ.