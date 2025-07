Nhắc đến Son Ye Jin, khán giả sẽ nghĩ ngay tới một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn bậc nhất làng phim Hàn Quốc. Thế nhưng nếu bạn hỏi rằng có bao giờ Son Ye Jin kém sắc trên màn ảnh hay không, thì đáp án là có.

Son Ye Jin là biểu tượng nhan sắc của làng phim Hàn Quốc...

Mới đây cư dân mạng đã đào lại loạt ảnh Son Ye Jin hóa thân thành một cô nàng kém sắc, chẳng biết gì về làm đẹp cho bản thân trong phim Nàng Ngốc Và Quân Sư. Son Ye Jin xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với một hình ảnh có phần già nua, mặt mộc kém sắc, visual chẳng được lung linh như bình thường. Có lẽ, Nàng Ngốc Và Quân Sư chính là bộ phim mà Son Ye Jin có những khung hình xấu nhất sự nghiệp.

... thế nhưng cô từng có những hình ảnh kém sắc đến khó tin ở phim Nàng Ngốc Và Quân Sư.

Dẫu vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà Son Ye Jin luôn được coi là một "tường thành nhan sắc" tại xứ sở Kim Chi bên cạnh những cái tên như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun hay Lee Young Ae. 25 năm dấn thân vào showbiz, Son Ye Jin không ít lần làm say đắm vô số trái tim người hâm mộ trên khắp châu Á.

Thời trẻ, Son Ye Jin mang vẻ đẹp trong trẻo, tràn ngập khí chất "nàng thơ" với các bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như Bản Giao Hưởng Tình Yêu, Cổ Điển, Hương Mùa Hè, Khoảnh Khắc Để Nhớ hay Tuyết Tháng Tư.

Son Ye Jin đẹp nao lòng trong Tuyết Tháng Tư.

Nhan sắc đỉnh cao trong Cổ Điển.

Son Ye Jin có rất nhiều khung hình đẹp ở Hương Mùa Hè.

Nhan sắc đúng chuẩn tình đầu quốc dân trong Bản Giao Hưởng Tình Yêu.

Son Ye Jin trong Khoảnh Khắc Để Nhớ.

Bên cạnh những cái tên kể trên, một bộ phim khác cũng chứng kiến một Son Ye Jin đẹp ngây ngất trên màn ảnh đó là Công Chúa Cuối Cùng. Bộ phim ra mắt vào năm 2016, cách Tuyết Tháng Tư tới 11 năm, thế nhưng Son Ye Jin như thể không hề bị thời gian làm ảnh hưởng.

Đến năm 2018, cô một lần nữa mang tới bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người hâm mộ với màn kết duyên cùng So Ji Sub trên màn ảnh rộng trong tác phẩm điện ảnh Và Em Sẽ Đến. Năm 2019, cô cùng với ông xã hiện tại là Hyun Bin chinh phục hàng triệu khán giả với siêu phẩm lãng mạn Hạ Cánh Nơi Anh.

Son Ye Jin trong phim Công Chúa Cuối Cùng ra mắt năm 2016.

Visual không chê vào đâu được của Son Ye Jin trong Và Em Sẽ Đến.

Son Ye Jin và ông xã Hyun Bin trong Hạ Cánh Nơi Anh.

Sau 3 năm kể từ Hạ Cánh Nơi Anh, Son Ye Jin trở lại màn ảnh nhỏ với Tuổi 39. Dù tác phẩm này không đạt được thành công vang dội như Hạ Cánh Nơi Anh, song phong độ nhan sắc của Son Ye Jin là điều mà chẳng ai có thể phủ nhận.

Son Ye Jin giữ phong độ nhan sắc đáng nể trong Tuổi 39.

Kể từ khi bộ phim Tuổi 39 khép lại, cho đến nay hành trình nghệ thuật của Son Ye Jin khá yên ắng. Tuy nhiên, thời gian tới cô hứa hẹn sẽ có những cú comeback chấn động với 3 tác phẩm, bao gồm phim điện ảnh It Is What It Is (tên khác: No Other Choice, There Is No Choice) đóng với Lee Byung Hun và phim dài tập Scandal đóng với Ji Chang Wook và Nana. Ngoài ra, hồi tháng 2 truyền thông xứ Kim Chi đưa tin Son Ye Jin đang cân nhắc tham gia Variety, nơi cô sẽ đảm nhận nhân vật được cho là được xây dựng dựa trên Min Hee Jee - cựu CEO của ADOR.