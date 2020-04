Bất chấp lệnh cấm, nhóm nam nữ thanh, thiếu niên đi xe máy dàn hàng ngang, lạng lách

Sáng ngày 7-4, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt hành chính một nhóm nam nữ thanh, thiếu niên có nhiều vi phạm khi điều khiển xe máy trong thời gian cách ly xã hội.

Nhóm nam nữ thanh niên bị cơ quan công an TP Vinh mời về trụ sở làm việc vì nhiều lỗi vi phạm - Ảnh: T. Vinh.

Trước đó, vào ngày 6-4, thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Vinh phát hiện nhiều nam, nữ từ 15 đến 20 tuổi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chở 3 người, lạng lách , đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông. Tổ công tác đã kịp thời chặn xe và đưa một số đối tượng về trụ sở Đội CSGT- TT Công an TP Vinh.

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu các đối tượng khai nhận phần lớn trú tại địa bàn TP Vinh, số ít các vùng lân cận, tất cả có độ tuổi từ 15-20, trong đó có những đối tượng không có giấy phép lái xe.

Mặc dù đang thời gian cách ly toàn xã hội nhưng trên địa bàn TP vẫn xuất hiện nhưng nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên đường - Ảnh: Facebook.

Được biết, trong lúc cả nước thực hiện việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 thì trên các tuyến phố của TP Vinh vẫn xuất hiện các nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây bức xúc trong dư luận.