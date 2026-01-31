Bắt cặp đôi lừa đảo 'chạy' suất mua nhà ở xã hội

Ngày 31/1, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Khổng (1973, trú xã Hòa Tiến) và Trần Thị Thu Hà (1970; trú phường Hòa Khánh, cùng thành phố Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn xin mua, thuê chung cư nhà ở xã hội.

Công an thực hiện lệnh khởi tố với Huỳnh Khổng.

Quá trình điều tra, xác định dù cả Khổng và Hà không có chức năng, thẩm quyền trong việc xét duyệt, bố trí, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội nhưng đã tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng, đưa ra thông tin gian dối về khả năng xin căn hộ tại một khu chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.

Thủ đoạn của các đối tượng là tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở hoặc có nhu cầu bức thiết về chỗ ở, từ đó để tạo thêm lòng tin, các đối tượng đưa mẫu đơn xin thuê, mua nhà ở xã hội để các bị hại điền và ký, xác nhận chính quyền địa phương. Đồng thời, các đối tượng cũng thu tiền “đặt cọc”, “chi phí lo thủ tục” với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp, cam kết trong thời gian 3–4 tháng sẽ được bố trí căn hộ.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Thu Hà.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, các đối tượng đã nhiều lần nhận tiền của người dân để xin thuê, mua nhiều căn hộ chung cư nhà ở xã hội .

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện việc nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng, mà liên tục đưa ra các lý do trì hoãn, kéo dài thời gian, hứa hẹn lòng vòng nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ một số bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian, sau đó rút tiền mặt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.