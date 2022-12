'Cậu út nhà tài phiệt' tập kế cuối quá bất ngờ: Song Joong Ki tự hại chính mình, phim sẽ kết thúc bi kịch?

Chỉ còn 1 tập nữa là chính thức khép lại nhưng sức nóng của Cậu út nhà tài phiệt lại không tăng trưởng nhiều. Rating tập 15 chỉ tăng 0,1%, chạm mốc 25%.

Tập 15 lấy bối cảnh 1 năm sau ngày mất của cố chủ tịch Jin, khi con trai cả của cố chủ tịch là Jin Young Ki đã gần như trở thành người nắm quyền điều hành tập đoàn. Đây cũng là thời điểm Do Joon (Song Joong Ki) thành công thu mua Thẻ Soonyang với điều kiện Nhà Xanh sẽ chịu trách niệm về chế độ điều chỉnh nợ, nạn tín dụng. Sau thương vụ này, Do Joon chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của C&T Soonyang, điều này đánh một đòn đau, làm lung lay vị trí chủ tịch của bác cả. Chỉ còn một bước nữa là giành quyền kinh doanh, Do Joon sẽ trở thành chủ nhân chính thức của Soonyang.

Ăn mừng chưa được bao lâu thì Do Joon lại bị bắt khẩn cấp vì dính nghi án giao dịch một số tiền quỹ tranh cử lớn với luật sư Kang Shin Oh. Đáng nói hơn sau đó người thẩm vấn Do Joon lại là Min Young. Trước sự chất vấn của người yêu, Do Joon vô cùng bình tĩnh. Trong khi đó trợ lý Ha In Suk cũng bị thẩm vấn, anh ta chính là người đã chuyển 10 triệu won cho luật sư Kang cũng là lý do khiến Do Joon bị bắt giữ. Lúc này ở ngoài, Dong Ki đến tìm giám đốc Oh để thương thảo và đe doạ nhưng Oh Se Hyun nhất định không phản bội Do Joon.

Min Young tiếp tục ráo riết điều tra vụ của Do Joon vì nghĩ rằng rất có thể đây là một cái bẫy. Nhanh chóng đoạn video Ha In Suk chuyển tiền cho luật sư Kang được tìm ra và người ra lệnh cho trợ lý Ha và một đối tượng lạ mặt. Lúc này, giám đốc Baek - người vừa bị Jin Dong Ki đuổi việc - đã đi tự thú rằng kẻ đứng sau thương vụ này là phó chủ tịch Jin Dong Ki chứ không phải Jin Do Joon. Lập tức, Jin Dong Ki bị thẩm vấn nhưng hắn ta phủ nhận mọi việc.

Dong Ki quyết làm tới, khiến gia đình anh cả cũng bị sờ gáy vì vấn đề quỹ đen của tập đoàn Soonyang. Min Young nhận ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của Do Joon, để công tố viên điều tra hai bác trai. Giữa phòng thẩm vấn, Do Joon đề nghị quay lại với Min Young và cam kết mình không bao giờ trở nên xấu xa. Tuy nhiên Min Young không đồng ý, Do Joon đã đưa ra một lời cá cược, về việc nếu nữ vận động viên Jang Min Ran giành được huy chương bạc, hai người sẽ quay lại.

Trước những cáo buộc của công tố viên, Jin Dong Ki bất ngờ để con trai mình chịu trận. Ai ngờ trước mặt phóng viên, Sung Joon đã nói rằng mọi vấn đề về quỹ đen đều do bố mình chịu trách nhiệm. Hai bố con chính thức trở mặt, Sung Joon còn yêu cầu bố chấp nhận điều tra và chuyển hết cổ phần cho mình.

Giữa lúc Soonyang bị dư luận chỉ trích, Do Joon bất ngờ quyên tặng 700 triệu won tiền thừa kế, biến mình trở thành biểu tượng quý tộc của giới tài phiệt. Lập tức tình hình cổ phiếu Soonyang được cải thiện, Do Joon cũng được tung hô. Cùng lúc này, Min Young nhận tin vận động viên Jang Mi Ran thực sự nhận được huy chương bạc, cô nhận lời gặp mặt Do Joon. Trên đường tới gặp tình yêu của mình, một lần nữa Do Joon gặp tai nạn nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc sinh tử và nhận ra không thể thay đổi số phận, Do Joon nhìn thấy hung thủ chính là Hyun Woo (Song Joong Ki).

Tập cuối Cậu út nhà tài phiệt lên sóng tối 25/12 trên kênh JTBC.