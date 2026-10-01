Barbara Palvin quyến rũ tại buổi trình diễn thời trang Victoria's Secret chỉ sau 6 tuần sinh con, vóc dáng đáng kinh ngạc của cô là nhờ 4 bí quyết

Màn tái xuất của bà mẹ trẻ khiến nhiều người tò mò về cách cô chăm sóc cơ thể sau sinh. Từ tập luyện sức mạnh, ăn uống cân bằng đến Pilates và nghỉ ngơi, đâu là những nguyên tắc giúp duy trì vóc dáng mà phụ nữ có thể tham khảo?

Barbara Palvin tái xuất sau sinh, nhan sắc và vóc dáng gây chú ý

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm của giới thời trang. Trong số những người mẫu góp mặt, Barbara Palvin đặc biệt thu hút sự quan tâm khi trở lại sàn diễn sau khi sinh con đầu lòng vào tháng 9/2026 cùng chồng là nam diễn viên Dylan Sprouse.

Xuất hiện trong những thiết kế gợi cảm, siêu mẫu cao 1,72m khoe thần thái tự tin, mái tóc dài gợn sóng mềm mại cùng vẻ ngoài rạng rỡ. Dylan Sprouse cũng có mặt tại sự kiện để cổ vũ vợ. Những khoảnh khắc tương tác tình cảm của hai người khiến màn trình diễn thêm phần đáng chú ý.

Barbara Palvin từng được công chúng nhắc đến với biệt danh “thiên thần Victoria’s Secret ngoại cỡ” do sở hữu vóc dáng đầy đặn hơn so với hình mẫu siêu gầy thường thấy trong ngành thời trang. Câu chuyện của cô cũng từng góp phần khơi lại tranh luận về những tiêu chuẩn hình thể khắt khe dành cho người mẫu.

Thay vì chỉ nhìn vào số đo hay cân nặng, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin của Barbara gợi nhắc một điều: vẻ đẹp không nhất thiết phải gắn với một khuôn mẫu duy nhất.

Dù vậy, việc một người mẫu nhanh chóng trở lại sàn diễn sau sinh không có nghĩa mọi phụ nữ đều cần đạt được kết quả tương tự. Quá trình phục hồi sau sinh phụ thuộc vào sức khỏe, thể trạng, phương pháp sinh và nhiều yếu tố khác. Những bí quyết dưới đây nên được xem là gợi ý về lối sống lành mạnh, không phải công thức giúp lấy lại vóc dáng cấp tốc.

1. Kết hợp tập tạ với các bài tập vận động toàn thân

Muốn cơ thể săn chắc, cân đối, nhiều người thường tập trung vào các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe hoặc đi bộ nhanh. Tuy nhiên, tập luyện sức mạnh cũng là phần quan trọng trong kế hoạch duy trì vóc dáng.

Barbara Palvin từng tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân với các bài tập như HIIT, squat, đá chân ra sau và tập dây thừng. Những bài tập này giúp tăng cường sức mạnh, duy trì khối cơ và cải thiện độ săn chắc của cơ thể. Tuy nhiên, nên lựa chọn cường độ phù hợp với thể lực thay vì tập quá sức.

Với phụ nữ sau sinh, việc trở lại tập luyện cần được điều chỉnh theo quá trình hồi phục và hướng dẫn của nhân viên y tế, đặc biệt khi còn đau, có vấn đề ở sàn chậu hoặc xuất hiện tình trạng són tiểu khi vận động.

2. Ăn uống cân bằng, không ép cân bằng cách nhịn đói

Một vóc dáng khỏe khoắn không chỉ đến từ việc tập luyện mà còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng. Thay vì cắt giảm khẩu phần cực đoan, hãy bổ sung protein từ trứng, cá, thịt gà, đậu phụ; kết hợp rau xanh, tinh bột và chất béo lành mạnh. Ăn đủ chất giúp cơ thể duy trì năng lượng, hỗ trợ phục hồi cơ bắp và kiểm soát cân nặng bền vững hơn.

Đặc biệt, phụ nữ sau sinh cần thận trọng với các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cơ thể vẫn cần năng lượng và dưỡng chất để phục hồi, nếu đang cho con bú, nhu cầu dinh dưỡng còn có thể tăng lên. Việc giảm cân nên được thực hiện từ từ, căn cứ vào tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn khi cần thiết.

3. Tập Pilates để cải thiện sức mạnh cơ trung tâm và tư thế

Pilates tập trung vào cơ bụng, cơ lưng và khả năng kiểm soát chuyển động, từ đó hỗ trợ cải thiện tư thế và sự ổn định của cơ thể. Tuy nhiên, bộ môn này không thể trực tiếp đốt mỡ riêng vùng bụng. Hiệu quả phụ thuộc vào cả chế độ ăn uống và mức độ vận động tổng thể.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng Pilates không thể trực tiếp loại bỏ mỡ ở riêng vùng bụng hay khiến vòng eo nhỏ đi chỉ sau vài buổi tập. Sự thay đổi về hình thể còn phụ thuộc vào tổng mức vận động, chế độ ăn, khối lượng cơ và đặc điểm cơ thể của mỗi người.

Đối với phụ nữ sau sinh, các bài tập cần được lựa chọn cẩn thận. Nếu có tình trạng nặng tức vùng chậu, són tiểu, đau hoặc cảm giác bụng phồng lên bất thường khi tập, nên dừng động tác và trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia phục hồi chức năng sàn chậu.

4. Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý

Trong hành trình duy trì vóc dáng, tập luyện chăm chỉ chưa phải tất cả. Giấc ngủ và thời gian phục hồi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng vận động và việc duy trì các thói quen lành mạnh.

Giấc ngủ và nghỉ ngơi hợp lý giúp cơ thể phục hồi sau tập luyện, đồng thời hỗ trợ duy trì thói quen ăn uống và vận động lành mạnh. Với phụ nữ sau sinh, cần ưu tiên hồi phục sức khỏe, bắt đầu vận động khi phù hợp và không nên nóng vội ép cân để nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Với những bà mẹ mới sinh, việc ngủ đủ giấc có thể là thách thức khi phải chăm sóc em bé. Trong giai đoạn này, hãy linh hoạt điều chỉnh lịch sinh hoạt, tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể và bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ nếu sức khỏe cho phép.

Đặc biệt, không nên lấy tốc độ trở lại sàn diễn của người mẫu làm thước đo cho quá trình hồi phục của bản thân. Mỗi cơ thể có một nhịp độ riêng và việc phục hồi cần được ưu tiên hơn những thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn.

Sau cùng, điều đáng học hỏi không phải là làm thế nào để lấy lại vóc dáng nhanh như siêu mẫu, mà là xây dựng những thói quen đủ tốt để duy trì lâu dài. Tập luyện phù hợp, ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý và tôn trọng giới hạn của cơ thể mới là nền tảng giúp phụ nữ khỏe mạnh, tự tin ở mọi giai đoạn của cuộc sống.