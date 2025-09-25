Dư âm của sự kiện “chồng iu”, “chồng quốc dân” Hứa Quang Hán - nam diễn viên Hoa ngữ nổi tiếng - lần đầu tiên đến Việt Nam vẫn khiến fan đứng ngồi không yên. Mới đây, thông tin cô gái Việt Nam mặc váy cô dâu chào đón Hứa Quang Hán đã xuất hiện tên TVBS News - kênh tin tức nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục được chú ý.

Hứa Quang Hán và Angela Yuen cùng với fan nữ đến đón thần tượng

Tại đây, ngoài những chia sẻ từ nam diễn viên, bản tin đã đặc biệt nhắc đến những “cô dâu Việt Nam” của Hứa Quang Hán. Đáng chú ý, fan nữ mặc váy cô dâu đến gặp Hứa Quang Hán còn được gọi bằng những cái tên thú vị như “Hứa phu nhân”, “bà Hứa”.

“Điểm đặc biệt nhất trong sự kiện chính là việc fanpage Hứa Quang Hán Việt Nam đã hé lộ trước đó rằng sẽ tổ chức ‘đám cưới lớn nhất lịch sử’ để chào đón ‘chìu ông’ Hứa Quang Hán. Và đúng như dự đoán, trong buổi fan screening hôm nay, rất nhiều ‘Hứa phu nhân’ xuất hiện lộng lẫy trong những chiếc váy cưới trắng tinh khôi, hóa thân thành cô dâu đến gặp chú rể Hứa Quang Hán.

Cũng tại sự kiện, không ít fan còn có thể nói tiếng Trung. Một cô gái đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Trung với TVBS News, chia sẻ: ‘Tôi là fan của Hứa Quang Hán suốt 9 năm rồi, thật sự rất yêu anh ấy, chào mừng Hứa Quang Hán đến Việt Nam’. Khi được hỏi bạn trai đi cùng có ghen không, cô cười rạng rỡ và đáp: ‘Hứa Quang Hán là chồng tôi, còn anh ấy là bạn trai tôi, sẽ không ghen đâu’.

Ngoài ra, cũng có những cô gái Việt hóa trang thành công chúa để gặp thần tượng, vui vẻ hô to bằng tiếng Trung: “Hứa Quang Hán, em yêu anh!”.

Các "Hứa phu nhân" của Hứa Quang Hán tại Việt Nam

Một số fan nữ khác thì hoá thân thành công chúa, trang điểm xinh đẹp đến gặp "chồng iu"

Cũng theo TVBS, trong chuyến đi Việt Nam lần này, Hứa Quang Hán có nhiều buổi gặp mặt với fan và bất kể anh xuất hiện ở đâu, các “bà Hứa” Việt Nam cũng nhiệt tình theo sát. Nhiều fan không ngừng bày tỏ tình cảm bằng những lời tỏ tình “Em yêu anh”. Tất cả đã cho thấy sức hút và độ nổi tiếng cực lớn của anh tại Việt Nam.

Phía dưới các bài đăng của TVBS trên website và nền tảng MXH, cư dân mạng xứ tỷ dân cũng phải để lại bình luận thích thú, có người còn ghen tị vì thấy fan nữ khác được gọi là “Hứa phu nhân”.

“Người hâm mộ Việt Nam thật dễ thương”, “Bà nào gọi Hứa Quang Hán là chồng trước mặt bạn trai vậy? Không sợ ổng buồn hả? Nhưng nếu gặp Hứa Quang Hán thì tôi cũng nói vậy”, “Nhìn sự cuồng nhiệt không kiềm chế của fan Việt thật đáng yêu! Hứa Quang Hán cũng thích thú và cười vui vẻ”, “Chồng tôi đến Việt Nam và có những cô vợ khác của anh ấy chào đón! Ủa?”, “Ghen tị quá đi! Mấy bà biết sau này đu idol phải mặc gì rồi đấy”... là một số bình luận từ netizen Trung Quốc.

Được biết, một trong những cô dâu nổi bật nhất của Hứa Quang Hán tại sự kiện vừa qua là TikToker Nguyễn Hồng Hạnh (sinh năm 1997). Trên MXH, cô nàng vốn nổi tiếng với các clip về beauty, travel, lifestyle,... Hiện tại, Hồng Hạnh sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 314k người theo dõi và 8,6 triệu lượt yêu thích toàn kênh.

"Cô dâu Việt Nam" của Hứa Quang cũng nhanh chóng "xả suộc" đi gặp "chồng iu"

Cùng với Hồng Hạnh còn có Emma Nhất Khanh cũng đeo khăn voan trắng của cô dâu

Trực tiếp chia sẻ với chúng tôi về chuyện mặc váy cưới đi đu idol, Hồng Hạnh cho biết cô đã chuẩn bị trước khoảng 1 tuần. Ngày 24/9, cô dậy từ 6h sáng để chuẩn bị trang điểm và 13h có mặt tại địa điểm “đám cưới”.

“Hứa Quang Hán là chồng yêu của mọi người, chồng quốc dân mà nên chúng ta phải có một outfit giống vợ nhất. Đó chính là cô dâu!

Mình cũng rất hồi hộp khi lần đầu tiên được nhìn thấy 'chồng iu' - người mà mình để hình nền máy tính và điện thoại bao nhiêu năm trời, cảm giác nó lạ lắm. Mình cũng hy vọng thứ nhất là phim mới của anh sẽ thành công rực rỡ và thứ 2 là anh có thể nhìn thấy mình hôm nay" - Hồng Hạnh nói.

Chia sẻ của Hồng Hạnh và các fan girl khác khi đi đu Hứa Quang Hán vào ngày 24/9 vừa qua (Clip: Đi soi sao đi)

(Tổng hợp - Ảnh: TVBS & IGNV)