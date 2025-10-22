Báo Trung: Ái nữ trùm sòng bạc Macau “hút máu” chồng nghèo Đậu Kiêu đến cùng quẫn!

Cuộc hôn nhân bất ổn của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đang là tâm điểm bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Đến hiện tại, từ khóa "ái nữ sòng bạc và chồng tài tử đệ đơn ra tòa ly hôn" đã có hơn 2 triệu lượt xem trên MXH Weibo. Trong đó, Đậu Kiêu được cho biết "lỗ nặng" trong mối quan hệ đổ vỡ với Hà Siêu Liên. Ngược lại, Hà Siêu Liên và gia đình cô lại cho thấy sự cao tay của người giàu khi khiến Đậu Kiêu trắng tay chỉ trong chớp mắt.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên lục đục hôn nhân

Đậu Kiêu tán gia bại sản, nợ nần và ra đường ở vì Hà Siêu Liên

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai hẹn hò vào năm 2019. Đến tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ lãng mạn, rình rang tại Bali (Indonesia). Khi đám cưới xa hoa giữa ái nữ trùm sòng bạc Macau và người chồng có xuất thân bình dân, từng làm thợ gội đầu diễn ra, truyền thông châu Á gọi đây là "chuyện cổ tích thời hiện đại". Những tưởng cưới được tiểu thư tài phiệt, Đậu Kiêu sẽ 1 bước lên mây như siêu mẫu Hề Mộng Dao (vợ thiếu gia Hà Du Quân) và sống cuộc đời mới dưới thân phận chàng rể hào môn, ai ngờ, nam diễn viên lại vỡ mộng cay đắng.

Theo bà trùm showbiz Hong Kong Trần Lam, bà ba Trần Uyển Trân vốn không ưng Đậu Kiêu. Do đó, dù Hà Siêu Liên và tài tử Cbiz hẹn hò đã nhiều năm, nhà sòng bạc vẫn không giục cưới. Vì nôn nóng có danh phận chính thức, sau khi Hà Siêu Liên kết thúc 3 năm chịu tang cha, nam diễn viên đã "đánh úp" cầu hôn bạn gái tiểu thư bằng chiếc nhẫn 3 USD (gần 12.000 đồng) mua vội ngoài đường. Để không làm Đậu Kiêu mất mặt, Hà Siêu Liên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý trước rồi với về thưa chuyện cưới xin với mẹ sau. Bà ba Trần Uyển Trân đã kịch liệt phản đối, không cho con gái kết hôn với Đậu Kiêu với lý do xuất thân không môn đăng hộ đối.

Sau 1 thời gian dài thuyết phục, Hà Siêu Liên mới được mẹ cho cưới. Tuy nhiên, nhà trùm sòng bạc yêu cầu Đậu Kiêu phải tự lo liệu hôn lễ, nhà gái 1 đồng cũng sẽ không bỏ ra với lý do sợ Hà Siêu Liên chịu thiệt. Ái nữ sòng bạc cũng đòi Đậu Kiêu chuẩn bị sính lễ đắt đỏ gồm vàng ròng, bào ngư vi cá, nhẫn cưới kim cương hồng 5,97 carat, váy cưới được chế tác thủ công tinh xảo gần 3 tỷ đồng... mới đồng ý theo tài tử về nhà chồng. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), đám cưới tiêu tốn của Đậu Kiêu 80 triệu HKD (271 tỷ đồng). Nguồn tin tiết lộ để đủ kinh phí, Đậu Kiêu đã phải tạm ứng tiền cát-xê quảng cáo và vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm.

Đậu Kiêu phải tự chi tiền làm đám cưới với Hà Siêu Liên, nhà gái kiên quyết không bỏ ra đồng nào

Sau đó, trước truyền thông, Đậu Kiêu cũng xác nhận chính anh đã bỏ tiền làm đám cưới Hà Siêu Liên và chỉ có 4 tháng để chuẩn bị chu toàn từ A đến Z. Mọi công tác tổ chức từ chọn địa điểm đến lên ý tưởng cho đám cưới đều do sao nam này một mình thực hiện. Tài tử sinh năm 1988 cho biết anh thường xuyên bị mất ngủ, thậm chí ngã bệnh trong thời gian lo liệu cho đám cưới.

Còn Hà Siêu Liên, cô phó mặc hôn lễ cho Đậu Kiêu lo liệu, chỉ đến gần ngày làm lễ chính mới xách đồ đến Bali (Indonesia). Trong đám cưới, bà Trần Uyển Trân trao cho con gái của hồi môn đáng mơ ước, trong đó có 1 căn biệt thự trị giá 117 triệu USD (3.080 tỷ đồng) ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Đậu Kiêu tiếp tục chi 30 triệu HKD (khoảng 101 tỷ đồng) để sửa sang lại nhà cho Hà Siêu Liên. Dù vậy, nam diễn viên cũng không được đồng sở hữu cùng vợ.

Đám cưới với Hà Siêu Liên khiến Đậu Kiêu bay sạch tiền của tích góp trong nhiều năm hoạt động hoạt động nghệ thuật, và nợ nần thêm 1 khoản lớn. Tờ QQ nhận định ái nữ trùm sòng bạc Macau và gia đình có màn "hút máu" Đậu Kiêu đầy cao tay, khiến anh rơi cảnh phải sống lệ thuộc vào kinh tế của họ để dễ kiểm soát về sau. Tuy nhiên, mối quan hệ của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên sớm rơi vào cảnh mâu thuẫn khi mẹ Hà Siêu Liên yêu cầu Đậu Kiêu ký "thỏa thuận tiền hôn nhân", trong đó có các điều khoản về phân chia tài sản, xét nghiệm khả năng sinh sản và giải nghệ sớm để lui về làm nội trợ trong gia đình. Tuy nhiên, Đậu Kiêu đã từ chối và yêu cầu được tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia tộc sòng bạc.

Đậu Kiêu vừa cưới xong đã trắng tay, lại còn bị ép ký hợp đồng tiền hôn nhân với nhiều điều khoản áp đặt, kiểm soát vô lý

Tham vọng của Đậu Kiêu khiến Hà Siêu Liên và gia tộc sòng bạc cảnh giác. Bà Trần Uyển Trân lập tức yêu cầu con gái không để Đậu Kiêu đứng tên chung trong bất kỳ tài sản nào, cấm anh xài tiền và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau. Vốn là "con gái cưng" của mẹ, Hà Siêu Liên đã răm rắp nghe lời bà Trần Uyển Trân. Đối mặt với việc bị Hà Siêu Liên và nhà vợ coi thường, kiểm soát cuộc sống riêng và giới hạn tài chính, Đậu Kiêu bất mãn chống đối. Cuối cùng, anh bị Hà Siêu Liên đuổi thẳng cô ra khỏi biệt thự tân hôn.

Sau khi bị Hà Siêu Liên ruồng bỏ, Đậu Kiêu sống chật vật. Vì đã tiêu hết tiền tiệt kiệm, lại chẳng được chia chác gì trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hà Siêu Liên, tài tử 8X này rỗng túi. Anh không đủ tiền mua nhà mới, phải sống tạm bợ trong khách sạn gần 1 năm qua. Không chỉ vậy, anh còn phải nín nhịn trước cảnh Hà Siêu Liên chưa hoàn tất thủ tục ly hôn đã vội có tình mới. Từ tháng 9, ái nữ này đã chính thức qua lại với 1 người đàn ông giàu có. Điều này khiến Đậu Kiêu từ 1 nam thần được hàng triệu người yêu mến, nay bị mỉa mai là "chồng hào môn thất thế", "kẻ bị Hà Siêu Liên vứt bỏ không thương tiếc".

"Nam diễn viên đó thê thảm lắm. Anh ta dốc toàn bộ tiết kiệm để tổ chức đám cưới cho cô ái nữ, còn nhà gái thì không hỗ trợ tài chính gì cả, thậm chí nhà còn không mua cho. Anh ta nghĩ rằng làm rể hào môn sẽ giúp mình 1 bước lên mây, nhưng đầu người giàu có sạn. Nhà trùm sòng bạc vốn đã chẳng thích cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối đó. Đậu Kiêu không bỏ tiền làm đám cưới thì cả đời anh ta cũng chẳng rước được tiểu thư nhà đó về. Giờ mọi thứ bung bét rồi anh ta buộc phải quay lại showbiz. Tuy nhiên, danh tiếng của anh ta đã lao dốc nên dù có cố làm việc cỡ nào cũng chẳng thể kiếm lại nổi số tiền mình đã tiêu để cưới vợ giàu", bà trùm showbiz Trần Lam nói về hoàn cảnh thê lương của Đậu Kiêu.

Đậu Kiêu tiêu gần hết gia tài, mắc nợ và không có nhà để về vì Hà Siêu Liên

Sau khi những thông tin xoay quanh "sự hy sinh 1 chiều" của Đậu Kiêu được tiết lộ, netizen xứ Trung đã "tổng tấn công" tất cả tài khoản MXH của Hà Siêu Liên. Họ yêu cầu ái nữ trùm sòng bạc trả tiền lại cho Đậu Kiêu vì anh mới là người thiệt thòi, bỏ ra nhiều hơn trong mối quan hệ này. Hiện, Hà Siêu Liên vẫn im hơi lặng tiếng trước làn sóng công kích của dư luận.

"Lọ lem phiên bản nam" đụng phải cô vợ chẳng vừa và mẹ vợ ghê gớm

Theo tờ QQ, Đậu Kiêu hiện là bằng chứng sống cho câu chuyện đặt chân vào nhà hào môn không phải giấc mơ màu hồng. Tình yêu giữa người nghèo và giới siêu giàu chưa bao giờ là câu chuyện công bằng, ai nhiều tiền hơn người đó có tiếng nói. Ngay từ khi ở bên nhau, cả Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đều đã có những toan tính cá nhân trong mối quan hệ này. Tài tử 8X muốn trèo cao vào nhà sòng bạc để đổi đời, hưởng vinh hoa phú quý hết phần đời còn lại. Nhưng ái nữ trùm sòng bạc cũng đầy cảnh giác để bảo vệ khối gia sản của nhà mình không chảy vào túi "người ngoại đạo" Đậu Kiêu. Chưa kể, hoạt động kinh doanh của gia tộc trùm sòng bạc Macau rất phức tạp và có nhiều bí mật không thể để Đậu Kiêu can dự.

Hà Siêu Liên cũng tỏ thái độ "trên cơ", kiểm soát Đậu Kiêu khi bên nhau. Cô tỏ ra ghen tuông, cấm chồng quay cảnh thân mật với đồng nghiệp nữ và thậm chí ép Đậu Kiêu rời showbiz về làm hậu phương cho mình. Gia tộc sòng bạc Macau vốn có "luật rừng" cho các chàng rể là phải biết tam tòng tứ đức, nghe lời vợ vô điều kiện. Tuy nhiên, "Lọ lem phiên bản nam" Đậu Kiêu đã không chấp nhận sống cảnh dưới trướng vợ.

Khi không thể thao túng được chồng, Hà Siêu Liên cũng chẳng làm lớn chuyện mà "quay ngoắt thái độ" lợi dụng luôn cuộc hôn nhân được dư luận ca ngợi là "chuyện cổ tích giữa minh tinh và thiên kim tiểu thư" để bước chân vào giới giải trí đóng phim, quay show truyền hình. Có thể nói trong cuộc hôn nhân với Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên chẳng mất mát gì, thậm chí còn được lợi nhiều hơn. Còn Đậu Kiêu thì lại mất quá nhiều từ tiền bạc đến danh tiếng sau màn đánh cược vào mối quan hệ với Hà Siêu Liên.

Hà Siêu Liên nghe lời mẹ kiểm soát, cấm Đậu Kiêu can dự vào chuyện kinh doanh của gia tộc và tài sản của cô. Tiểu thư tài phiệt này còn lợi dụng luôn cuộc hôn nhân của mình để vào showbiz

Theo tờ Sohu, điều không may nhất cho Đậu Kiêu khi bước chân vào gia tộc sòng bạc là làm rể bà ba Trần Uyển Trân. Bà Trần Uyển Trân vốn có định kiến với người nghèo, gia cảnh xuất thân bình dân. Chưa kể, vì muốn hơn thua với "đối thủ" bà tư Lương An Kỳ, bà Trần Uyển Trân luôn muốn con trai, con gái của mình cưới tiểu thư - thiếu gia danh giá. Tuy nhiên, hết con trai Hà Du Khải đến Hà Siêu Liên đều chọn cưới người có hoàn cảnh gia đình kém xa mình. Do đó bà luôn bắt bẻ, coi thường con dâu - con rể có xuất thân tầm thường.

Em trai của Hà Siêu Liên - Hà Du Khải từng kết hôn với Tề Kiều. Tề Kiều vẻ ngoài xinh đẹp, học vấn cao nhưng gia đình không mấy khá giả. Do không được lòng mẹ chồng, vợ chồng Hà Du Khải và Tề Kiều phải mua nhà ở riêng. Tề Kiều cũng bị bà ba "cấm cửa", không cho bước chân vào biệt thự và từ chối nhận 2 cháu gái. Đến năm 2020, Hà Du Khải và Tề Kiều ly hôn sau khi thiếu gia này công khai ngoại tình với người đẹp Alice Chung. Hậu ly hôn, Tề Kiều chật vật ôm con gái 2 tuổi và 9 tháng tuổi về nhà ngoại, mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia tộc họ Hà.

Sau khi đuổi Tề Kiều, bà ba cũng chẳng ngại tống cổ thêm "chàng thợ gội đầu" Đậu Kiêu ra khỏi gia đình mình. Trong showbiz, tính đến hiện tại, chỉ có duy nhất nam diễn viên Ngô Khắc Quần là được bà bà chấp thuận làm con rể. Tuy nhiên, Ngô Khắc Quần từ chối cưới Hà Siêu Liên vì là người theo chủ nghĩa không lập gia đình.

Bà ba Trần Uyển Trân vốn không muốn con trai, con gái của mình cưới người không môn đăng hộ đối

Cuộc hôn nhân có địa vị chênh lệch của Hà Du Khải - em trai Hà Siêu Liên - Hà Du Khải - đổ vỡ sau 2 năm. Trong suốt thời gian làm dâu, Tề Kiều bị mẹ chồng coi thường vì bà Trần Uyển Trân đánh giá có xuất thân thấp kém

