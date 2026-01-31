Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông ngừng bán vàng: Dòng người vẫn dầm mưa chờ đợi

Sáng nay (31/1), thị trường vàng trong nước chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá vàng miếng SJC tại hàng loạt thương hiệu lớn đồng loạt giảm tới 9 triệu đồng/lượng. Theo đó, SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI… hiện cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 169,0 – 172,0 triệu đồng/lượng, "bốc hơi" khoảng 19 triệu đồng/lượng chỉ sau hai phiên giao dịch.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trơn cũng giảm sâu. Tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn trơn sáng nay giảm tới 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, về mức 169 – 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, SJC hạ giá vàng nhẫn trơn xuống 168 – 171 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 9,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Theo ghi nhận, khoảng 10h sáng nay, Bảo Tín Minh Châu cơ sở Trần Nhân Tông bất ngờ thông báo ngừng bán ra cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn. Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải chỉ nhận đặt trước và hẹn khách nhận vàng sau 60 ngày.

Dù nhiều doanh nghiệp hạn chế hoặc tạm dừng bán ra, dòng người vẫn nối dài tại hai chi nhánh Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, bất chấp mưa lớn. Trái ngược, các cửa hàng của PNJ, SJC, DOJI… trong khu vực lại khá thưa thớt khách giao dịch.

Cửa hàng ngừng tiếp khách, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đợi

Theo chia sẻ của một số khách hàng, mức giảm sâu trong hai phiên gần đây được xem là cơ hội "bắt đáy", đặc biệt với những người đã bỏ lỡ nhịp mua khi giá vàng liên tục lập đỉnh trong thời gian qua. Nhiều người cho biết chấp nhận chờ đợi, thậm chí đặt cọc trước, với kỳ vọng giá vàng sẽ sớm phục hồi khi biến động trên thị trường quốc tế vẫn rất lớn.

Giá vàng thế giới sau đà lao mạnh vẫn chưa thể phục hồi về mốc 5.000 USD/ounce, hiện đang giao động quanh ngưỡng 4.800 USD/ounce.

Các chuyên gia quốc tế cho rằng, thời điểm này nhà đầu tư nên cân nhắc cách tiếp cận thận trọng. Nhà giao dịch ngắn hạn nên theo dõi sát diễn biến của đồng USD và các thông tin chính sách. Nhà đầu tư dài hạn có thể xem các nhịp điều chỉnh là cơ hội để rà soát và cơ cấu lại danh mục.

Các chuyên gia khuyến nghị tập trung vào quản trị rủi ro và đa dạng hóa tài sản. Vàng vẫn giữ vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn, và việc theo dõi sát các tín hiệu kinh tế toàn cầu là rất quan trọng trước khi đưa ra quyết định đầu tư mới.