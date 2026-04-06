Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông báo chính thức vào ngày 6/4.

Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết đang “phối hợp nghiêm túc” và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vụ việc.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu khẳng định hoạt động kinh doanh hiện vẫn diễn ra “bình thường và thông suốt”. Doanh nghiệp cho biết trong thời gian gần đây đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp.

Theo thông tin được công bố, từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông báo do Bảo Tĩn Minh Châu chia sẻ

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, cũng như quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn được đảm bảo đầy đủ theo quy định. Các sản phẩm vàng bạc đá quý của công ty được khẳng định đáp ứng tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Liên quan đến vụ án, Bảo Tín Minh Châu cho biết sẽ chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, đồng thời cam kết khắc phục và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong thời gian tới.

Cuối thông báo, doanh nghiệp gửi lời xin lỗi vì những lo lắng phát sinh và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác cũng như các cơ quan báo chí.