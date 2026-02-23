Bảo Tín Mạnh Hải tại WeChoice Awards 2025: Khi thịnh vượng được vun đắp từ những giá trị bền vững

Bảo Tín Mạnh Hải đến với mùa giải năm nay không chỉ tư cách một đơn vị đồng hành, mà còn là người kể chuyện về sự thịnh vượng. Đó là một thông điệp tuy quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: xây dựng thịnh vượng bền vững từ những giá trị nhỏ bé, bền vững qua thời gian.

Đồng hành cùng những câu chuyện tích cực của cộng đồng

Tại WeChoice Awards 2025, sự tham gia của Bảo Tín Mạnh Hải vượt ra khỏi khuôn khổ quảng bá thương hiệu thông thường, để thực sự hòa nhập vào trải nghiệm cảm xúc của cộng đồng.

Trong suốt giai đoạn bình chọn đề cử trên website WeChoice, Bảo Tín Mạnh Hải cùng WeChoice Awards triển khai mini game “Vòng quay may mắn”, mang đến nhiều phần quà là tiểu kim cát Tứ Quý Thịnh Vượng và Charm bạc “Dấu son độc lập” dành cho người tham gia bình chọn. Hoạt động này không chỉ gia tăng tương tác, mà còn là cách thương hiệu cổ vũ cộng đồng cùng lan tỏa, tôn vinh những điều tử tế.

Không dừng lại ở hoạt động trực tuyến, thương hiệu còn phối hợp cùng WeChoice tổ chức talkshow “Ba mặt Nhiều Lời” tại trường đại học Hutech, một buổi đối thoại với sinh viên xoay quanh chủ đề kiến thức tài chính cá nhân và xây dựng nền tảng thịnh vượng bền vững. Buổi trò chuyện mở ra không gian trao đổi thực tế về cách người trẻ chuẩn bị cho hành trình tài chính tương lai, từ tư duy tích lũy đến kế hoạch phát triển dài hạn.

Ông Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ: “Năm 2025 là cột mốc tự hào của ngành vàng, nhưng với chúng tôi, chiến lược kinh doanh phải luôn song hành cùng mạch ngầm văn hóa và hành trình vươn mình của dân tộc.”

Là thương hiệu vàng uy tín với hơn ba thập kỷ phát triển, Bảo Tín Mạnh Hải kiên định theo đuổi giá trị “giữ chữ tín hơn giữ vàng”, đồng hành cùng người Việt trong việc tích lũy và gìn giữ tài sản qua nhiều thế hệ. Từ các bộ sưu tập mang dấu ấn văn hóa đến những sản phẩm quà tặng truyền thống, thương hiệu luôn hướng tới việc giúp vàng vừa là tài sản vừa là biểu tượng lưu giữ giá trị gia đình và bản sắc Việt.

Khi hành trình thịnh vượng bắt đầu từ những tích lũy nhỏ bé

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển mình của Bảo Tín Mạnh Hải trong việc trẻ hóa tư duy tích lũy. Thương hiệu mong muốn chứng minh rằng: tích lũy không phải là đặc quyền của những khoản đầu tư lớn, mà là thói quen của sự kỷ luật.

Dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, thuộc bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng, lấy cảm hứng từ Mai - Trúc - Cúc - Tùng, tượng trưng cho vượng khí bốn mùa và những giá trị tốt đẹp được vun đắp, trao truyền giữa các thế hệ.

Không chỉ mang thiết kế tinh xảo đậm nét văn hóa Việt, sản phẩm còn giúp việc tích lũy trở nên dễ tiếp cận hơn khi chi phí sở hữu chỉ từ khoảng 1,5 triệu đồng. Nhờ đó, việc giữ vàng không còn là câu chuyện dành riêng cho những khoản tích lũy lớn mà trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều người, từ người trẻ bắt đầu quản lý tài chính cá nhân đến các gia đình muốn chuẩn bị cho tương lai.

Sản phẩm cũng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong các dịp Lễ Tết, ngày Thần Tài, cưới hỏi, mừng thọ hay những cột mốc quan trọng của gia đình, như một cách trao gửi lời chúc may mắn và thịnh vượng.

Ông Trương Quang Đạt cũng chia sẻ thêm : "Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mỗi sản phẩm đều là sự giao thoa giữa tay nghề nghệ nhân và niềm tự hào di sản. Đặc biệt trong năm nay, chúng tôi sáng tạo dựa trên nền tảng tri thức của ông cha để đưa việc tích lũy vàng trở nên gần gũi hơn qua dòng sản phẩm trọng lượng nhỏ. Đó không chỉ là giải pháp tài chính, mà là cách chúng tôi khơi gợi lại thói quen tốt đẹp của người Việt: Gìn giữ giá trị bản sắc và xây dựng nền tảng thịnh vượng từ những bước đi nhỏ nhất nhưng kiên định nhất.”

Bỏ lại sau lưng khái niệm một đơn vị kinh doanh vàng đơn thuần, Bảo Tín Mạnh Hải đang định vị mình là người bạn đồng hành tâm giao của người Việt. Khi mỗi giá trị nhỏ được chăm chút mỗi ngày, hành trình của doanh nghiệp cũng chính là một phần của câu chuyện lớn: xây dựng một nền tảng thịnh vượng và bền vững cho những thế hệ tiếp nối.

