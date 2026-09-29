Bão tẩy chay phim cổ trang Trung Quốc hot nhất hiện tại, có chuyện gì mà netizen Việt bất bình thay phim?

Lan Hương Như Cố bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi từ khóa "Lan Hương Như Cố bị chỉ trích vì không coi nữ phụ như con người" leo thẳng No.1 hotsearch Weibo. Tranh cãi xoay quanh cách bộ phim xây dựng số phận hai nữ phụ Lữ Trấp Nhi và Triệu Tinh Đường, đồng thời kéo theo một cuộc tranh luận gay gắt về việc phim đang phản ánh sự tàn khốc của xã hội phong kiến hay vô tình biến những người phụ nữ thành “công cụ” phục vụ tuyến nhân vật chính.

Hai nữ phụ và những tình tiết khiến khán giả Trung Quốc tranh cãi dữ dội

Một trong những tình tiết gây tranh luận ở Lan Hương Như Cố là câu chuyện của Lữ Trấp Nhi. Sau khi bị bán vào lầu xanh và sống tại đây trong khoảng hai năm, Trấp Nhi gặp lại Hứa Lan Hương khi nữ chính cũng bị bán vào nơi này. Biết Lan Hương có nguy cơ chịu cảnh bị chà đạp như mình từng trải qua, Trấp Nhi chủ động đổi quần áo, đổi thân phận để Lan Hương có cơ hội chạy thoát. Hành động này sau đó được giải thích là vừa xuất phát từ lòng biết ơn, vừa vì Trấp Nhi không muốn người từng cứu mình phải trải qua những gì cô đã chịu đựng.

Trấp Nhi đổi thân phận để cứu nữ chính Lan Hương

Nhưng với một bộ phận khán giả Trung Quốc, việc một nữ phụ phải dùng chính thân thể và danh dự của mình để bảo vệ nữ chính vẫn tạo cảm giác khó chịu. Đặc biệt, Lữ Trấp Nhi vốn là nhân vật có xuất thân thấp, nhiều lần bị bán đi, bị đối xử như một món hàng. Sau khi tưởng rằng đã thoát khỏi cảnh làm nô tỳ, cô lại một lần nữa rơi vào tay Triệu Tinh Đường. Trên Weibo, nhiều khán giả bày tỏ cảm giác “đau lòng”, “ngột ngạt” trước số phận vòng vo của nhân vật này.

Triệu Tinh Đường lại trở thành tâm điểm tranh luận theo một cách khác. Sau khi nhân vật qua đời, chiếc áo choàng của cô được dùng để giúp nam chính Lâm Cẩm Kỳ chống lạnh. Từ đây, một bộ phận người xem đặt câu hỏi: Ngay cả khi đã chết, nữ phụ vẫn không được yên, mà tiếp tục phải phục vụ người khác? Cách nói "đến xương cốt cũng bị tận dụng" nhanh chóng đẩy tranh luận lên cao, góp phần hình thành làn sóng phẫn nộ với cụm từ "không coi nữ phụ như con người".

Nhân vật Triệu Tinh Đường đang gây tranh cãi

Điều đáng nói là Triệu Tinh Đường vốn cũng không phải nhân vật đơn giản. Cô từng làm tổn thương Lữ Trấp Nhi, nhưng bản thân cũng là một người phụ nữ bị gia đình biến thành quân cờ hôn nhân. Khi hấp hối, cô trao cho Lan Hương bằng chứng có thể khiến nhà họ Lâm gặp họa, nhưng Lan Hương cuối cùng lại đốt nó. Nhiều năm sau, Lan Hương thực hiện lời hứa, tìm cách cứu Lữ Trấp Nhi và trả lại tự do cho cô. Những chi tiết này khiến không ít khán giả Trung Quốc nhìn các nữ phụ như những con người có số phận riêng, thay vì chỉ là “vai phụ” trong chuyện tình của nam nữ chính.

Truyền thông và các tài khoản giải trí Trung Quốc vì thế liên tục mổ xẻ câu chuyện. Có người cho rằng bộ phim Lan Hương Như Cố đang để những phụ nữ ở tầng lớp thấp liên tục gánh chịu đau khổ, hy sinh hoặc bị đem ra làm công cụ để hoàn thiện hành trình của nhân vật chính. Nhưng cũng có những bài viết nhìn theo hướng ngược lại, chỉ ra rằng bi kịch của Lữ Trấp Nhi, Triệu Tinh Đường hay những nhân vật nữ khác chính là cách Lan Hương Như Cố tái hiện một xã hội nơi phụ nữ không có quyền tự quyết.

Đây cũng là lý do tranh luận trở nên nóng hơn bao giờ hết. Câu hỏi được đặt ra là nếu một bộ phim muốn phê phán xã hội phong kiến, nhưng liên tục để phụ nữ chịu nhục, hy sinh và chết thảm, liệu bộ phim đang lên án sự tàn khốc ấy hay vô tình tái hiện nó theo cách khiến khán giả cảm thấy khó chịu?

Đáng chú ý, ngay tại Việt Nam, phần tranh luận này cũng xuất hiện nhưng nhiều khán giả lại bênh vực bộ phim và cho rằng những chỉ trích trên đã hiểu sai tình tiết. Nhiều bình luận cho rằng người chỉ trích có thể chưa xem kỹ phim. Về Trấp Nhi, khán giả Việt chỉ ra việc cô đã tiếp khách trước khi hoán đổi cho Lan Hương, hành động báo ơn hoàn toàn hợp lý. Với chi tiết áo choàng của Triệu Tinh Đường, một số người xem cũng khẳng định Lan Hương đã nhặt áo từ chỗ bị cướp, choàng ngay lên người Triệu Tinh Đường khi cô còn sống, sau đó dùng chính chiếc áo ấy để quấn quanh thi thể cô. Một số khán giả phản ứng gay gắt, cho rằng cách chỉ trích Lan Hương Như Cố "coi thường phụ nữ" là hành động "hắt nước bẩn" của những người không xem phim.

Lùm xùm, tẩy chay lần này càng chứng minh sức nóng của Lan Hương Như Cố - bộ phim cổ trang hot nhất hiện tại của Trung Quốc. Phim hiện ghi nhận mức nhiệt lên tới hơn 33 nghìn, thứ vượt Trường Tương Tư (33.144) và tiến sát nhóm kỷ lục của nền tảng phát hành. Không chỉ gây sốt trên nền tảng, phim còn liên tục dẫn đầu các bảng nhiệt và hiệu suất phát sóng, với tổng lượt xem hiệu quả toàn mạng vượt 700 triệu chỉ sau 15 ngày ra mắt. Trên Weibo, các chủ đề xoay quanh phim liên tục leo hot search, từ tình tiết, nhân vật đến những màn tương tác của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Với đà tăng nhiệt mạnh ngay trong quá trình phát sóng, Lan Hương Như Cố đang là một trong những cái tên nổi bật nhất của dòng cổ trang Trung Quốc năm 2026.