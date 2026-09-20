5 phim cổ trang Hoa ngữ bị khán giả quay lưng năm 2026: Có phim chi bộn tiền nhưng kết quả thì cực kỳ thảm hại

Năm 2026 chứng kiến không ít dự án cổ trang Hoa ngữ được đầu tư lớn về diễn viên, bối cảnh và tạo hình nhưng vẫn không thể chinh phục khán giả. Có phim bị chê vì kịch bản, có tác phẩm gây thất vọng bởi diễn xuất, thậm chí những dự án từng được kỳ vọng cũng rơi vào nhóm có điểm số thấp nhất trên Douban.

5. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ: 5.4 điểm

Với dàn diễn viên gồm Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy và Trần Đô Linh, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ từng được kỳ vọng là một dự án cổ trang đáng chú ý nhưng phim chỉ nhận 5.4 điểm trên Douban với hàng loạt bình luận tiêu cực. Tăng Thuấn Hy được đánh giá vẫn giữ phong độ ổn định, trong khi Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện nhân vật.

Khán giả cho rằng 2 nữ diễn viên quá chú trọng ngoại hình, khiến biểu cảm và hành động thiếu tự nhiên. Phim cũng bị phàn nàn vì lạm dụng cảnh quay chậm và đặc tả gương mặt, trong khi các phân cảnh hành động thiếu lực. Kịch bản bị nhận xét là rời rạc, cảm xúc chưa đủ chiều sâu, lời thoại đôi lúc gượng gạo và cố tình cài nhiều câu thoại mang màu sắc mạng xã hội.

4. Ngự Đình Dao: 4.9 điểm

Ngự Đình Dao sở hữu khung truyện xoay quanh nữ chính Mạnh Đình Huy (Ngô Cẩn Ngôn) và những màn đấu trí chốn cung đình, nhưng cách triển khai lại không nhận được nhiều thiện cảm. Một số tình tiết bị cho là cố tình tạo xung đột thay vì xây dựng logic quyền mưu chặt chẽ, khiến câu chuyện trở nên thiếu thuyết phục.

Trần Triết Viễn đảm nhận vai hoàng đế trẻ Anh Quả nhưng bị nhận xét chưa thể hiện rõ sự tính toán và giằng co nội tâm của nhân vật. Ngô Cẩn Ngôn cũng lặp lại kiểu diễn xuất quen thuộc trong Mặc Vũ Vân Gian, phân đoạn cần chuyển biến cảm xúc mạnh lại không được thể hiện trọn vẹn. Với điểm số 4.9, Ngự Đình Dao trở thành một trong những tác phẩm cổ trang gây thất vọng nhất trong năm nay.

3. Kiều Sở: 4.9 điểm

Cũng giống như các bộ phim khác trong danh sách, Kiều Sở gặp vấn đề lớn nhất ở khoản kịch bản. Người xem cảm thấy các mối quan hệ trong phim phát triển thiếu tự nhiên, trong khi nhiều phân đoạn được dàn dựng theo hướng cố tạo cảm xúc nhưng lại phản tác dụng. Bên cạnh đó, cặp đôi chính Trần Đô Linh - Chu Dực Nhiên cũng bị phàn nàn vì diễn kém và không có chemistry.

Kiều Sở cũng bị chê vì lạm dụng slow motion, nhạc nền và những góc quay đặc tả nhan sắc nữ chính. Người xem còn ví Kiều Sở giống một MV kéo dài hơn là bộ phim có cốt truyện chặt chẽ. Bù lại, phần tạo hình và trang phục của các nhân vật vẫn nhận được lời khen, trở thành một trong số ít điểm sáng được nhắc tới.

2. Vân Tú Hành: 3.8 điểm

Vân Tú Hành gây thất vọng nặng nề khi chỉ đạt 3.8 điểm. Kịch bản là vấn đề bị đánh giá nhiều nhất, đặc biệt ở cách xây dựng nam chính Tề Tranh (Tăng Thuấn Hy). Nhân vật là người đứng đầu một quốc gia nhưng phần lớn thời gian Tề Tranh lại xoay quanh nữ chính Phạm Vân (Lý Nhất Đồng), ghen tuông và thể hiện tình cảm, khiến hình tượng đế vương bị đánh giá là không logic.

Các đại thần trong phim cũng không tạo được cảm giác đủ năng lực để gánh vác triều chính. Một số khán giả cho rằng cách xây dựng thế giới quyền lực quá đơn giản, trong khi tuyến nhân vật phụ chưa đủ sức tạo chiều sâu cho câu chuyện. Điểm số 3.8 phản ánh khá rõ mức độ thất vọng của một bộ phận người xem đối với Vân Tú Hành.

1. Sở Kiều Truyện 2 - Sống Lại Từ Hồ Băng: 2.9 điểm

Là phần tiếp nối của Sở Kiều Truyện lên sóng năm 2017 nên Sống Lại Từ Hồ Băng mang theo kỳ vọng rất lớn từ khán giả. Đáng tiếc, câu chuyện về Sở Kiều (Hoàng Dương Điền Điềm) sau nhiều năm chờ đợi lại không đáp ứng được kỳ vọng. Nữ chính bị nhận xét là mất đi sự quyết đoán từng làm nên sức hút của phần đầu, phần lớn thời lượng xoay quanh mất trí nhớ, gặp nguy hiểm và chờ nam chính Gia Cát Nguyệt (Lý Quân Nhuệ) cứu giúp.

Yến Tuân (Trương Khang Lạc) tiếp tục gây tranh cãi khi quá trình chuyển biến tâm lý bị nhận xét là xử lý khá đơn giản. Phim còn thường xuyên sử dụng lại hình ảnh từ phần trước, kết hợp với nhiều cảnh quay chậm và đặc tả gương mặt. Đáng chú ý, Sở Kiều Truyện 1 cũng hưởng lợi khi lượng người xem tăng mạnh, khán giả chọn quay lại xem phần đầu thay vì tiếp tục theo dõi phần mới.