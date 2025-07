Từ 11h đến 19h, sau khoảng 8 giờ đổ bộ đất liền, quét qua các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá với cường độ không đổi, mạnh cấp 8, giật cấp 10, gây mưa lớn diện rộng, bão số 3 Wipha đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 19h ngày 22/7, áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp tháp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển.

Bão số 3 Wipha sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ít di chuyển trong những giờ qua. (Nguồn: VNDMS)

Tác động của hoàn lưu bão số 3 khiến đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to và dông trong đêm 21/7 và ngày 22/7. Trong đó, các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An mưa như trút với những cơn mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn: Trạm Đồng Giao (Ninh Bình) 253,8mm; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) 398,6mm; trạm Như Xuân (Thanh Hóa) 374mm; trạm Châu Nga (Nghệ An) 316,8mm.

Từ nay đến sáng 23/7, mưa to đến rất to tiếp tục bao trùm Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm. Đây cũng là hai địa phương được cơ quan khí tượng cảnh báo là tâm mưa và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Cũng trong khoảng thời gian này, phía Nam Phú Thọ và Sơn La mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 120mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, lượng mưa 20-40mm, mặc dù lượng mưa không lớn như các địa phương trên nhưng cũng có nơi vượt 100mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 3 có đặc điểm, phần mây dông gây mưa tập trung về phía Nam nên khi tâm bão đi vào đất liền, hoàn lưu bão vẫn gây ra mưa to đến rất to, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam như Thanh Hóa, Nghệ An. Lượng mưa phổ biến tại đây trong ngày và đêm nay có thể lên tới 150–300mm, thậm chí cao hơn.

Trong khi đó, các địa phương nằm ở phần Bắc hoàn lưu bão như Hà Nội và vùng Đông Bắc Bộ, mưa đã giảm dần so với ngày và đêm 21/7.

"Lưu ý mưa còn tiếp diễn nhưng xảy ra gián đoạn, lúc mưa nhỏ, lúc tạnh, có nơi không mưa suốt nhiều giờ", ông Lâm cho biết.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.