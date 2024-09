Bão số 3 đổ bộ: Hàng loạt quán cà phê, địa điểm du lịch đến TTTM đều thông báo tạm ngừng hoạt động

Do bão số 3 gây ra mưa lớn, gió mạnh và có khả năng ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và giao thông, nhiều địa phương du lịch nổi tiếng như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Phú Quốc… đã có thông báo tạm dừng hoạt động của các điểm tham quan, khu nghỉ dưỡng để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại lớn, các nhà hàng, thương hiệu đồ uống cũng thông báo tạm ngừng phục vụ để phòng tránh những thiệt hại về tài sản và nguy cơ tai nạn do mưa bão.

Tại các khu vực ven biển, đặc biệt là ở những tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão, hàng loạt khách sạn, resort và khu nghỉ dưỡng ven biển cũng đã thông báo tạm đóng cửa. Những khu vực này dự kiến sẽ gặp phải tình trạng triều cường và sóng lớn, do đó không thể đảm bảo an toàn cho các hoạt động du lịch trong thời gian ngắn hạn. Các tour du lịch đến những khu vực này cũng đã bị hủy hoặc hoãn, đồng thời các du khách hiện đang lưu trú được khuyến cáo di chuyển đến nơi an toàn.

Di tích Nhà Tù Hỏa Lò - Hà Nội

Khu nghỉ dưỡng tắm suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh - Quảng Ninh

Công viên giải trí Sun World tại Hạ Long - Quảng Ninh

Các phương tiện di chuyển ra biển đảo của tỉnh Kiên Giang đều ngừng phục vụ từ ngày 6/9

Tuyến đường sắt Hà Nội Metro Nhổn cũng đưa ra thông báo ngừng hoạt động tùy vào diễn biến thời tiết.

Không chỉ các điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng, nhiều trung tâm thương mại lớn tại các thành phố cũng đã tạm thời ngừng hoạt động. Các siêu thị, trung tâm mua sắm tại các thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đã đưa ra thông báo tạm ngưng phục vụ khách hàng để đảm bảo an toàn. Các doanh nghiệp cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng chống bão lụt.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza Hà Nội

Khu vui chơi trong TTTM tại TP.HCM

Ngoài ra, các chuỗi nhà hàng và quán cà phê lớn như Highlands Coffee, The Coffee House, Starbucks, Goncha, McDonald's, cùng nhiều thương hiệu địa phương khác đã ra thông báo ngừng hoạt động tạm thời tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão.