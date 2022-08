Bão số 2 gây mưa 'kỷ lục' ở Hà Nội

Thủ đô Hà Nội nằm sát vùng tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đi qua và nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh nhất. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa bắt đầu tại Hà Nội từ chiều 10/8, kéo dài liên tục đến sáng nay, dự báo còn tiếp tục hết hôm nay. Trong đó thời gian mưa đỉnh điểm diễn ra từ sáng qua đến sáng nay.

Do tác động của mưa lớn kéo dài, úng ngập diện rộng đã xảy ra khắp Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa tích lũy từ 7h sáng qua (11/8) đến 6h sáng nay (12/8) tại khắp thành phố đều ở mức rất lớn.

Những khu vực có tổng lượng mưa trên 200mm gồm Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Ứng Hòa.

Các khu vực có tổng lượng mưa từ 150-200mm gồm Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai, Ba Vì, Thanh Trì. Các khu vực còn lại như Hoàn Kiếm, Hai Hà Trưng…lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Mưa lớn ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. Ảnh: Như Ý

Ùn tắc dưới cơn mưa lớn. Ảnh: Như Ý

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong sáng nay (12/8), ngập úng diện rộng tiếp tục diễn ra ở Hà Nội với độ sâu phổ biến từ 20-30cm, một số nơi có thể ngập từ 40-50cm.

Cảnh báo các điểm úng ngập trong sáng nay (12/8) ở Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngay sau đợt mưa lớn do bão số 2 gây, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội tiếp tục đón một đợt mưa dông mới từ ngày mai (13/8) do tác động của một rãnh thấp hình thành qua miền Bắc. Dự báo đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 16/8, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.