Bão Fengshen mạnh thêm khi vào Biển Đông

Theo dự báo của Trung tâm khi tượng thủy văn Trung ương, 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin, cách đảo Lu-Dông khoảng 480km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo của bão (Nguồn: NCHMF).

Dự báo trong khoảng sáng mai (19/10) bão Fengshen sẽ đổ bộ vào vào khu vực đảo Lu-Dông (Philippin), chiều và tối mai bão Fengshen sẽ đi qua đảo Lu-Dông (Philippin) và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12.

Dự báo sau khi đi vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc cường độ thì tiếp tục có xu hướng mạnh thêm đến khoảng ngày 22/10 khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa cường độ bão 12 sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.

Trong ngày 22-23/10, dự báo bão di chuyển chậm lại nhưng vẫn có khả năng mạnh thêm.

Các kịch bản bão Fengshen tác động đến đất liền nước ta

Đặc điểm của cơn bão số 12 này khi bão di chuyển vào Biển Đông thì Biển Đông lại đang chịu tác động của không khí lạnh, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính Tây để di vào Bắc Bộ.

Vì thế khi di chuyển vào tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão đạt cường độ mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 13 bão số 12 sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng duy trì cường độ bão để ảnh hưởng đất liền miền Trung là không cao, tuy nhiên với tác động của hoàn lưu bão cộng với không khí lạnh ở các vùng biển Bắc, Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển từ Quảng Trị-Quảng Ngãi trong những ngày tới sẽ thường xuyên có gió mạnh từ cấp 6-8 trở lên, sóng biển cao từ 3-4m. biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão số 12 cộng với tác động của không khí lạnh từ ngày 23-26/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.