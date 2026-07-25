Bão Noul đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên khu vực biển này trong năm 2026.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 Noul trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo đến 4h ngày 26/7, bão trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, khả năng mạnh thêm, cường độ cấp 12, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 2 Noul. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 27/7, bão trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Lúc 16h ngày 27/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo dự báo hiện tại, bão số 2 Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khả năng cao (xác suất trên 80%) sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tác động của bão số 2 Noul, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, sau tăng lên cấp 11-12, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội . Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, nhận định thời tiết từ nay đến 20/8, cơ quan khí tượng cho biết, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình trên khu vực Biển Đông là 2,1 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn. Trong đó, bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong thời kỳ dự báo, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, trong đó, số ngày nắng nóng ở Trung Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Cần đề phòng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày có mưa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.