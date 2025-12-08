Mới đây, một bài đăng kể lại trải nghiệm đi ăn phở gà ở khu phố cổ Hà Nội và phải trả 160k cho một bát đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều đáng nói là quán phở mà vị khách ghé vào không hề xa lạ - trái lại, đó chính là hàng phở gà "huyền thoại" được dân mạng gắn cho danh xưng "phở gà đắt nhất Hà Nội" suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của chủ bài đăng, có vẻ như đây là lần đầu anh đến ăn nên không biết đến việc phở của quán có giá cao hơn hẳn mặt bằng chung. Chỉ đến lúc ăn xong bước ra thanh toán, con số 160k mới khiến anh thật sự "đứng hình". Một bát phở gà với topping thêm trứng, tưởng bình thường, nhưng hoá ra lại có giá cao đến mức ngỡ ngàng.

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không phải chỉ là giá bát phở, mà là việc… câu chuyện này không hề mới. Suốt bao năm nay, mỗi lần có người "lần đầu biết giá" là một lần trên mạng lại rộn ràng. Dù đã quá nổi tiếng với danh xưng "đắt đỏ", quán vẫn đều đặn khiến nhiều thực khách ngỡ ngàng y như lần đầu.

(Ảnh chụp màn hình)

Quán phở được nhắc đến trong câu chuyện là phở gà Châm - tọa lạc trên phố Yên Ninh, thuộc khu vực trung tâm Hà Nội. Quán nằm trong danh sách MICHELIN Selected, được đề xuất nhờ chất lượng ổn định, gà chắc thịt, nước dùng thơm mỡ gà và hương vị truyền thống của một hàng phở lâu năm.

Trên trang web của MICHELIN Guide viết về phở gà Châm như sau: "Phở gà ở quán nhỏ này có thể đắt hơn mức trung bình, nhưng thịt gà là loại chất lượng cao và vị ngọt tự nhiên của nước dùng được nêm nếm hoàn hảo. Thực khách có thể chọn ức, đùi hoặc gọi lẫn cả hai, rồi thêm tương ớt, tỏi, chanh và ớt tùy khẩu vị. Nên đến sớm để chọn được phần thịt ngon nhất. Quán phù hợp cho một bữa sáng chuẩn vị Hà Nội, và mở cửa đến 14h hàng ngày."

(Ảnh: MICHELIN Guide)

Thế nhưng, nếu để nói thứ khiến quán này nổi tiếng nhất, có lẽ không phải hương vị mà lại chính là… giá.

Năm 2018, khi phở gà thông thường ở Hà Nội chỉ khoảng 30-35k/bát, thì tại đây giá đã là 60k. Nếu thực khách gọi thêm thịt đùi, trứng non, cánh hay topping đặc biệt, tổng tiền sẽ càng "nhẹ nhàng leo thang".

Theo thời gian, giá phở tiếp tục tăng như xu hướng chung của hàng quán. Đến năm 2023, giá mỗi bát tại phở gà Châm dao động từ 75k đến 160k. Một số phần đặc biệt, nhiều topping có thể lên đến 200k/bát.

Gần đây, theo chia sẻ của nhiều người đi ăn: Một bát phở gà lẫn - loại được gọi nhiều nhất - giá khoảng 115k, và khi gọi thêm thịt hay cánh, trứng... thì giá tiền cũng "đội lên". Như một vị khách chia sẻ rằng anh ăn một bát phở gà lẫn thêm phao câu hết 175k. Và như vị khách trong câu chuyện nói trên, bát phở gà lẫn thêm trứng có giá 160k.

(Ảnh: Châu Anh)

Những con số này tiếp tục tạo nên hai luồng ý kiến quen thuộc: Một bên cho rằng mức giá cao đến mức "khó lòng yêu thương được", đặc biệt khi Hà Nội có vô số hàng phở gà chất lượng với mức giá chỉ bằng một nửa.

Bên còn lại lại chia sẻ rằng dù hơi "xót ví", họ vẫn sẵn sàng ghé lại vì hợp khẩu vị, thích hương vị nước dùng đậm đà và thịt gà chắc ngọt.

Từ đó mới thấy, chuyện bát phở gà hơn trăm ngàn vẫn luôn là đề tài bất tận của dân mạng: cứ một vị khách "lần đầu biết giá" là cả cộng đồng lại được phen rôm rả. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, dù tranh cãi thế nào, quán phở này vẫn đông khách mỗi ngày.