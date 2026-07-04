Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Maysak, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25 m.

Cửa Ông (Quảng Ninh) cũng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, trong khi Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong tối nay, bão đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh với cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 11. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Bắc, đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và bắt đầu suy yếu.

Như vậy, bão gần như không suy giảm cường độ khi áp sát đất liền, nhờ điều kiện mặt biển ấm và đứt gió yếu.

Dự báo khoảng 1h ngày 5/7, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng bắc, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng 15h đến khoảng 21-22h tối nay là thời gian gió mạnh đỉnh điểm trên đất liền ven biển các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Cường độ gió mạnh nhất tại 3 địa phương này khoảng cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11, sóng biển cao 2-3,5 m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4 m.

Cũng do ảnh hưởng của bão, từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150 mm, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng - Lạng Sơn - Bắc Ninh có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Thời gian mưa lớn đỉnh điểm nhất sẽ tập trung từ chiều nay đến sáng mai, có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4,5 m, biển động rất mạnh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ hôm nay đến ngày 7/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6 m, hạ lưu các sông từ 2-4 m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, các sông ở Bắc Ninh có khả năng lên mức báo động 1 (BĐ) - BĐ2, có sông trên BĐ2, các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3

Hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở mức dưới BĐ1. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ .