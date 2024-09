Chiều 4/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Linh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) tù chung thân về tội Giết người. Linh là bảo mẫu bạo hành bé trai 6 tháng tuổi dẫn đến tử vong.

Về phần dân sự, HĐXX chấp nhận yêu cầu của đại diện bị hại, buộc bị cáo Linh bồi thường hơn 479 triệu đồng, gồm chi phí điều trị, mai táng và 100 tháng lương cơ sở.

Bị cáo Võ Thị Mỹ Linh. (Ảnh: An Bình)

Theo cáo trạng, Võ Thị Mỹ Linh nhận giữ trẻ tại một căn hộ thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ngày 3/1/2023, ba mẹ bé H.A. mang con đến gửi cho Linh.

Đến ngày 10/1/2023, trong lúc thay tã, bé H.A. quấy khóc nên Linh đã dùng tay đánh vào đầu bé rồi đặt bé lên võng cho uống sữa nhưng bé không chịu uống, Linh tiếp tục lặp lại hành vi trên. Nạn nhân khóc, tím tái và có dấu hiệu ngất xỉu. Lúc này, Linh hoảng sợ gọi điện báo cho mẹ bé, nói là cháu bị té võng.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, hôn mê, tiên lượng xấu.

Do nghi ngờ con bị đánh nên ba của cháu đã trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Võ Thị Mỹ Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Linh liên tục khóc, cho biết do tức giận nhất thời, không kiềm chế được bản thân nên đã đánh cháu bé. Ngày 25/8/2023, nạn nhân tử vong.