Bảo Khánh và những 'nhà leo núi' Ams 25 năm chinh phục Olympia

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp chuyên Sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chiến thắng này không chỉ mang về vòng nguyệt quế danh giá mà còn đánh dấu cột mốc sau 15 năm, trường mới có học sinh bước lên ngôi vị cao nhất của sân chơi trí tuệ.

Suốt 25 năm đồng hành cùng chương trình, Hà Nội - Amsterdam khẳng định vị thế của một trong những cái nôi đào tạo học sinh giỏi hàng đầu cả nước, với nhiều thế hệ “nhà leo núi” để lại dấu ấn sâu đậm trên sân khấu Olympia. Điểm lại những gương mặt tiêu biểu của thế hệ học sinh Amsterdam qua các mùa thi Olympia.

Phan Minh Châu - Quý quân năm 2000

Cựu học sinh lớp chuyên Hóa, Phan Minh Châu (SN 1983) là đại diện đầu tiên của Ams vào vòng chung kết. Anh giành thứ ba với 20 điểm, trở thành Quý quân mùa đầu tiên - mở ra chặng đường mới trong hành trình chinh phục đỉnh tri thức của các thế hệ Amsers.

Phan Minh Châu ở thời điểm tham gia chương trình.

Phan Minh Đức - Quán quân năm 2010

Sau gần một thập kỷ, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mới được mang cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia về trường. Ở mùa Olympia thứ 10, Phan Minh Đức (SN 1992), chuyên Lý, mang về vòng nguyệt quế đầu tiên cho Ams với 295 điểm.

Anh còn là thí sinh đầu tiên của Thủ đô giành chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng thuyết phục của Minh Đức trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần nỗ lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh sau này.

Quán quân đầu tiên của trường Ams.

Lê Duy Bách - Quý quân năm 2016

Sáu năm sau, Lê Duy Bách, cựu học sinh lớp chuyên Hóa (SN 1998) là đại diện của Ams góp mặt trong trận chung kết năm thứ 16.

Sở hữu thành tích học tập “khủng” và được kỳ vọng sẽ mang vòng nguyệt quế về cho trường, nhưng trước ba đối thủ "nặng ký", Duy Bách dừng ở vị trí thứ ba với 160 điểm, để lại ấn tượng về một Amser bản lĩnh và tự tin trên sân chơi trí tuệ.

"Nhà leo núi" Lê Duy Bách tiếp nối truyền thống Olympia của trường Ams.

Phạm Huy Hoàng - Á quân năm 2017

Phạm Huy Hoàng (SN 2000) - chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, đôi kính cận dày cộp và được mệnh danh là “cậu bé Google” ghi dấu ấn đậm nét tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Với vốn kiến thức sâu rộng, đặc biệt ở các môn tự nhiên, cùng khả năng tư duy nhanh nhạy và phong độ ổn định, Huy Hoàng xuất sắc giành ngôi Á quân với 240 điểm, khẳng định trình độ toàn diện và phong thái tự tin của học sinh Ams.

Phạm Huy Hoàng xuất sắc mang cầu truyền hình về trường.

Vũ Nguyên Sơn - Á quân năm 2022

Sau màn chiến thắng nghẹt thở ở cuộc thi Quý 4, Vũ Nguyên Sơn xuất sắc giành tấm vé vào trận chung kết năm thứ 22 của Đường lên đỉnh Olympia.

Nam sinh gây chú ý nhờ kiến thức xã hội phong phú, tư duy nhanh nhạy và khả năng ngoại ngữ nổi bật. Học lớp chuyên Nga, Sơn gây ấn tượng với trình độ tiếng Anh thành thạo, mang đến hình ảnh một Amser tự tin và toàn diện.

Kết thúc hành trình, với 185 điểm, Sơn giành ngôi Á quân, để lại dấu ấn về một thí sinh thông minh, linh hoạt và giàu cảm hứng học tập.

Á quân thứ hai của trường Ams.

Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân năm 2025

Trần Bùi Bảo Khánh (SN 2008), học sinh lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, xuất sắc trở thành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Bảo Khánh ghi dấu ấn với phong thái tự tin, kiến thức toàn diện và chiến thuật thi đấu thông minh.

Với 215 điểm, Bảo Khánh mang về vòng nguyệt quế đầu tiên sau 15 năm cho Ams, nối dài truyền thống 25 năm chinh phục Olympia của trường.

Bảo Khánh trở thành quán quân của Olympia năm 2025.

Chiến thắng của Bảo Khánh không chỉ là niềm tự hào của Amsers, mà còn minh chứng cho truyền thống học tập xuất sắc và tinh thần chinh phục tri thức của học sinh Hà Nội - Amsterdam qua nhiều thế hệ.