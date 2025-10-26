Bảo Khánh - "nhà leo núi" đến từ Hà Nội vô địch Olympia 2025!

Hôm nay 26/10, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 chính thức diễn ra. Đây là cuộc so tài của 4 thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, phần thưởng trị giá lên đến hàng chục USD cùng suất học bổng du học Australia.

Giống như năm ngoái, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố, lần lượt là: Nhà hát Sông Hương (Huế), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) và Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

10:00 Các thí sinh "Về đích"

Vòng thi "Về đích" của Olympia 2025 (và các năm tương tự) bao gồm 3 câu hỏi cho mỗi thí sinh, mỗi câu có thể có mức điểm 20 hoặc 30. Thí sinh được chọn 3 câu hỏi tùy ý, trả lời đúng sẽ được điểm, sai sẽ bị trừ điểm và nhường quyền trả lời cho thí sinh khác. Một thí sinh có thể đặt "ngôi sao hy vọng" một lần để nhân đôi điểm nếu trả lời đúng, hoặc mất hết điểm nếu trả lời sai. Thứ tự thi Về đích được xác định dựa trên điểm số sau phần thi Tăng tốc, thí sinh cao điểm nhất sẽ thi đầu tiên.

Thanh Tùng là thí sinh đầu tiên bước vào vòng thi này với gói câu hỏi 20 - 20 - 20. Ở câu đầu tiên, câu hỏi xoay quanh nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thanh Tùng đưa ra đáp án "dân chủ và minh bạch", nhưng chưa chính xác. Ngay sau đó, Nhựt Lam nhanh tay bấm chuông trả lời nhưng không đúng. Đáp án chính xác phải là "phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín", nên Lam bị trừ 10 điểm đáng tiếc.

Đến câu hỏi thứ hai, thuộc lĩnh vực Toán học, yêu cầu tìm ba số tam giác có tổng bằng 50. Duy Khoa giành quyền trả lời và đưa ra kết quả "5, 21, 28", song đáp án chính xác phải là "1, 21 và 28". Khoa mất 10 điểm.

Tới câu hỏi thứ ba, Thanh Tùng tiếp tục "chơi an toàn", không chọn Ngôi sao hy vọng. Câu hỏi thuộc lĩnh vực Hóa học, hỏi về chất được sử dụng trong các thiết bị đóng cắt điện cao thế. Bảo Khánh nhanh tay bấm chuông và trả lời "SO₂", nhưng đáp án đúng là "SF6". Cũng như hai bạn trước, Khánh bị trừ 10 điểm.

Phần Về đích của Thanh Tùng.

Tiếp đến là phần thi của thí sinh Bảo Khánh. Trước khi bắt đầu, không khí tại Hoàng thành Thăng Long trở nên vô cùng sôi động với màn cổ vũ aerobic đầy năng lượng cùng sự tiếp sức đặc biệt của bốn thầy cô giáo – những người đã đồng hành với em từ mẫu giáo đến THPT. Sau giây phút xúc động và phấn khích, Bảo Khánh quyết định chọn gói câu hỏi 70 điểm, sẵn sàng cho chặng nước rút quan trọng nhất trong hành trình chinh phục vòng nguyệt quế. Nam sinh trả lời đúng ở tất cả các câu hỏi và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Về đích hoàn hảo, Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi!

Về đích thứ 3 là Duy Khoa.

Câu đầu tiên trong phần thi được đưa ra dưới dạng video, xoay quanh xuồng CQ – phương tiện thường dùng trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Câu hỏi đặt ra: "CQ là viết tắt của hai chữ nào?". Duy Khoa trả lời "cảm quang" nhưng không chính xác. Ngay sau đó, Nhựt Lam nhanh tay bấm chuông và đưa ra đáp án "chủ quyền", chính xác tuyệt đối, giành 20 điểm từ quỹ điểm của Duy Khoa.

Câu hỏi thứ hai thuộc lĩnh vực Vật lý, yêu cầu tính tốc độ âm trong gang. Duy Khoa không tìm ra đáp án đúng. Cơ hội được trao cho Bảo Khánh, em trả lời "180 m/s", song kết quả chính xác phải là 3.194 m/s – trùng khớp với phép tính của Duy Khoa nhưng em lại quên không làm tròn. Khoa ôm đầu tiếc nuối, còn Bảo Khánh bị trừ 15 điểm.

Đến câu cuối cùng, Duy Khoa đặt niềm tin vào Ngôi sao Hy vọng và trả lời chính xác, nam sinh thu về 60 điểm.

Phần về đích của Duy Khoa.

Câu đầu tiên trong phần thi "Về đích" của Nhựt Lam hỏi về tác giả công trình "Đại Nam quấc âm tự vị". Lam tự tin đưa ra đáp án "Đào Duy Anh", nhưng không chính xác. Không thí sinh nào khác giành quyền trả lời, và đáp án đúng là Huỳnh Tịnh Của.

Sang câu hỏi thứ hai, Lam quyết định đặt Ngôi sao Hy vọng. Câu hỏi yêu cầu thí sinh trả lời bằng tiếng Anh dựa trên đoạn hội thoại của hai MC chương trình Vietnam Today. Lam trả lời chính xác và giành trọn 60 điểm, nâng tổng điểm lên 205, chỉ còn cách người dẫn đầu 25 điểm.

Câu cuối cùng hỏi về các loại virus có hệ gene là DNA. Lam đưa ra đáp án gồm đậu mùa, Covid, sốt xuất huyết và thủy đậu, nhưng không đúng. Bảo Khánh nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời, đưa ra đáp án virus viêm gan B và đậu mùa. Tuy chưa chính xác và bị trừ 15 điểm, song Bảo Khánh vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu sau phần thi này.

Phần về đích của Nhựt Lam.

9:50 Vòng giao lưu khán giả ở các điểm cầu

Sau phần thi Tăng tốc, chương trình bước vào Vòng giao lưu khán giả tại các điểm cầu trên cả nước. Không khí tại các trường quay phụ cũng sôi động không kém khi khán giả cùng tham gia trả lời câu hỏi tương tác. Kết thúc phần này, các điểm cầu đều giành đồng giải, tạo nên bầu không khí vui tươi và gắn kết giữa các địa điểm.

Không khí nào nhiệt tại các điểm cầu

9:35 Các "nhà leo núi" bước vào phần thi Tăng tốc

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh sẽ trả lời 4 câu hỏi, mỗi câu có thời gian suy nghĩ từ 10 đến 60 giây. Ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ giành 40 điểm, các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 30, 20 và 10 điểm. Tăng tốc luôn là phần thi chứng kiến những màn bứt phá ngoạn mục hoặc tạo cách biệt lớn giữa các "nhà leo núi".

Sau màn dượt đuổi điểm số gay cấn, Thanh Tùng dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm. Các vị trí còn lại như sau: Bảo Khánh (185 điểm); Duy Khoa (150 điểm); Nhựt Lam (135 điểm).

Thanh Tùng dẫn đầu đoàn leo núi với 210 điểm.

9:25 Thí sinh bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật

Cả bốn thí sinh đều xuất sắc giành được 10 điểm ở từ khóa gợi ý đầu tiên. Tiếp đó, Thanh Tùng lựa chọn hàng ngang thứ ba gồm 7 chữ cái với câu hỏi: "Đêm trắng, Vòng tròn bội bạc, Bắt quỷ" thuộc loại hình nghệ thuật sân khấu nào?

Cả bốn thí sinh đều đưa ra những đáp án khác nhau, và Tùng là người duy nhất trả lời chính xác với đáp án "Kịch nói". Trước đó, nam sinh khiến khán giả bất ngờ khi mạnh dạn đưa ra gợi ý Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Ngay khoảnh khắc MC công bố câu trả lời đúng, cả trường quay S14 như vỡ òa, Thanh Tùng chính thức vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 100 điểm.

Cả hội trường vỡ oà trước phần thể hiện của Thanh Tùng.

9:10 Bắt đầu vòng thi Khởi động

Mỗi thí sinh sẽ có một lượt Khởi động cá nhân gồm 6 câu hỏi, mỗi câu trị giá 10 điểm. Trả lời đúng được cộng điểm, sai không bị trừ. Kết thúc phần thi riêng, bốn thí sinh bước vào lượt Khởi động chung với 12 câu hỏi. Ở vòng này, các em phải bấm chuông để giành quyền trả lời. Mỗi đáp án đúng được cộng 10 điểm, sai sẽ bị trừ 5 điểm.

Mở màn cho cuộc thi, Duy Khoa trả lời đúng 4/6 câu và ghi được 40 điểm. Tiếp đến là thí sinh Thanh Tùng, nam sinh trả lời đúng 3 câu và thu về 30 điểm. Bảo Khánh là thí sinh thứ 3 bước vào vòng thi Khởi động. Nam sinh vô cùng xuất sắc khi giành về 50 điểm. Là người cuối cùng bước vòng thi này, Nhựt Lam thu về 40 điểm.

Các thí sinh "kèn cựa" nhau từng điểm.

Sau đó là vòng thi Khởi động chung dành cho các thí sinh. Điểm số sau khi kết thúc vòng thi Khởi động như sau: Thanh Tùng (30 điểm), Nhựt Lam (35 điểm); Duy Khoa (60 điểm) và tạm dẫn đầu là Bảo Khánh (65 điểm).

Bảo Khánh dẫn đầu vòng Khởi động.

8:40 Không khí cực nóng tại trường quay chính

Bên trong trường quay, hàng trăm khán giả xếp kín chỗ, tiếng hô vang tên các thí sinh khiến bầu không khí như vỡ òa.





Không khí cực náo nhiệt tại trường quay

Trước sự cổ vũ sôi nổi từ khán đài, các thí sinh trong trận Chung kết năm không giấu được xúc động. Nhiều bạn rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy màu cờ, khẩu hiệu và tiếng hô vang tên mình từ cổ động viên quê nhà.

Thí sinh Thanh Tùng xúc động trước sự cổ vũ của các cổ động viên.

8:35 Không khí tại các điểm cầu

Tại các điểm cầu truyền hình, không khí sôi động, háo hức cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Tất cả đều hướng về trường quay S14, nơi 4 thí sinh tranh tài.

Điểm cầu tại cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long

Các bạn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tập trung cổ vũ cho "nhà leo núi" Trần Bùi Bảo Khánh

Các cổ động viên ở điểm cầu Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp) cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Nhựt Lam. Ảnh: Hòa Hội/ Tiền phong)

Ảnh: Hòa Hội/ Tiền phong

Thời tiết Huế sáng nay có mưa nhưng điều đó không ngăn được bước chân của các cổ động viên đổ về Nhà hát Sông Hương. Ảnh: Ngọc Văn/ Tiền phong

Bên trong Nhà hát Sông Hương - điểm cầu tại Huế, quê hương của thí sinh Lê Quang Duy Khoa. Ảnh: Ngọc Văn/ Tiền phong

8:30 Chung kết năm Olympia 2025 chính thức bắt đầu

Đúng 8h30, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chính thức diễn ra.

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy sẽ dẫn chính tại trường quay S14

8:00 Các thí sinh hừng hực khí thế trước giờ G

4 nam sinh đến từ những vùng miền khác nhau nhưng đều mang chung tinh thần ham học hỏi, tất cả hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh Olympia.

7:40 Vòng nguyệt quế mạ vàng cho Quán quân Olympia 2025 chính thức lộ diện

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Olympia năm nay được thiết kế với dáng vòng mở thoáng hơn, các lá nguyệt quế xếp so le từng tầng để tạo cảm giác chuyển động và tự nhiên hơn so với những vòng khép kín trước đó. Mỗi chiếc lá được khắc gân nổi, vát cạnh tinh xảo, hoàn thiện bóng gương và phủ vàng kim 18k vừa sang trọng, vừa có chiều sâu.

Cận cảnh vòng nguyệt quế Chung kết năm 2025

Chiếc vòng nguyệt quế được mạ vàng 18k

Đằng sau nó ẩn chứa nhiều câu chuyện và ý nghĩa đặc biệt





7:30 Không khí tại trường quay S14

Ngay lúc này, mọi công tác tại trường quay S14 đã hết sức sẵn sàng, khán giả sẵn sàng, các thí sinh cũng sẵn sàng, mọi thứ đều sẵn sàng cho một trận Chung kết năm đầy kịch tính.

Sân khấu Chung kết Olympia năm nay được thiết kế mới, đây cũng chính là thiết kế cho sân khấu Olympia năm thứ 26