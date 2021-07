"Bao giờ lấy vợ lấy chồng? Bao giờ đẻ con?", vlogger An Nguy: Đủ "lớn" thì đẻ, tinh thần sẵn sàng thì đẻ

Tuy chưa từng công khai mối quan hệ nhưng An Nguy và người yêu đồng giới Alex luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ tình cảm của họ. Trong thời gian gần đây, cặp đôi đã chào đón em bé đầu lòng vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh.



Trước những trải nghiệm làm mẹ lần đầu tiên, vlogger An Nguy đã có những chia sẻ về tinh thần hiện tại của mình. Theo nữ vlogger, làm mẹ khi bản thân đã sẵn sàng, cảm xúc đã trưởng thành sẽ giúp con không cảm thấy cô đơn trên hành trình khôn lớn.

Cụ thể nội dung chia sẻ của vlogger An Nguy:

"Bao giờ lấy vợ lấy chồng? Bao giờ đẻ con? Bao giờ đẻ thêm đứa nữa? Là một chuỗi các câu hỏi không hồi kết khi mọi người đến tuổi lấy vợ gả chồng. Ai cũng thế thôi. Đã lâu rồi mình không còn khó chịu bởi những câu hỏi như thế, tại mình có con rồi mà. Đùa chứ tại mình cũng không để ý nữa, với lâu lâu người ta mới gặp người ta cũng chỉ biết hỏi mấy câu chung chung thế, không hỏi thế thì hỏi gì nữa. Làm sao người ta biết được dạo này mình nhắm mắt cũng thay được bỉm cho con rồi đâu.

Cái mình dạo này quan tâm là câu trả lời cho câu hỏi đó: bao giờ thì đẻ? Nhiều người bảo đến tuổi thì đẻ thôi, như kiểu đến giờ thì đi học, đến giờ thì đi làm. Có người lại bảo bao giờ công ăn việc làm ổn định, kiếm đủ tiền thì đẻ, tài chính sẵn sàng thì đẻ.

Mà ít người nói bao giờ đủ "lớn" thì đẻ, bao giờ tinh thần sẵn sàng thì đẻ. Có lẽ vì người ta chỉ nghĩ đủ đầy về vật chất là được rồi, chứ chưa nhận ra được thiếu thốn về tình cảm nó cô độc ra sao. Mặc dù, rất nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác cô độc ấy trong thời suốt thời thơ ấu.

Có những đứa trẻ không bao giờ được công nhận, không bao giờ tìm thấy một lời khen dù làm tốt đến đâu. Lại có những đứa trẻ được "nuôi cho ăn học còn muốn gì nữa", bất cứ mong muốn được quan tâm, được chia sẻ nào đều là đòi hỏi không cần thiết. Và có những đứa trẻ "mẹ nói một là một, hai là hai, đừng có mà cãi" vì "ranh con thì biết cái gì", cha mẹ chúng muốn tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình và sập cửa lại với mọi ý kiến từ con cái.

Và cuối cùng, có những đứa trẻ phải tự lớn thật nhanh để không những lo cho bản thân nó, mà còn phải lo cho chính cha mẹ của chúng khi họ cãi vã, khi họ rượu chè cờ bạc, khi họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính họ. Chúng học cách đóng cửa trái tim lại, học cách mặc kệ tất cả để không ai có thể tổn thương mình nữa.

Lớn lên trong một gia đình cùng với những bậc phụ huynh chưa đủ chín chắn về mặt cảm xúc là một hành trình rất cô đơn. Có thể nhìn bề ngoài họ rất bình thường, chăm sóc cho con cái đầy đủ nhưng lại không thể kết nối về mặt cảm xúc với con mình và khiến đứa trẻ có một lỗ hổng lớn trong sự tự tin của chính nó. Trẻ con vốn dĩ không có khả năng nhận ra được việc thiếu thốn tình cảm hay sự thân thiết trong mối quan hệ với cha mẹ mình.

Đó không phải là một khái niệm mà các bé hiểu được. Và càng khó hơn để chúng hiểu được rằng bản thân cha mẹ chúng chưa đủ trưởng thành về mặt cảm xúc. Chúng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ rằng hình như chúng cô đơn quá. Với những phụ huynh đã trưởng thành, mỗi khi cảm thấy cô đơn, các bé có thể tìm thấy sự kết nối cần thiết. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ may mắn như vậy, có những đứa trẻ lại bị bỏ mặc với cảm giác xấu hổ vì cần được chở che.

Mình vừa có em bé, và bản thân mình cũng chưa dám chắc liệu mình có thể trở thành người mẹ đủ tốt cho con hay không. Mình chỉ biết cố gắng hết sức, dù lúc vui hay buồn, không để con phải cô đơn trong cuộc đời này."

An Nguy được biết tới là một trong những vlogger "đời đầu" cùng thời với JVevermind, Huyme... Bên cạnh đó, cô cũng tự trao cho mình những cơ hội mới bằng việc thử sức các phim điện ảnh như: Chờ em đến ngày mai (2016), Chú ơi, đừng lấy mẹ con! (2018)... hay như lần tham gia trong mùa đầu tiên chương trình truyền hình thực tế về người mẫu thời trang, The Face Vietnam.

Từng theo học Đại học Sư phạm Hà Nội, nữ vlogger sinh năm 1987 sang Mỹ theo học ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Công lập bang California, Long Beach. Khi ấy, những vlog chia sẻ về cuộc sống du học sinh với nét duyên dáng, trẻ trung của An Nguy đã nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

An Nguy từng trải qua chuyện tình dở dang với Toàn Shinoda - một vlogger, một du học sinh cũng đình đám khi ấy. Cả hai công khai chuyện tình cảm chưa bao lâu, Toàn Shinoda qua đời vào lúc 23h30 tại bệnh viện do chứng suy hô hấp mãn tính. An Nguy lựa chọn tiếp tục sinh sống tại Mỹ và tới khi nhận lời tham gia "Chú ơi đừng lấy mẹ con", cô lại khiến người hâm mộ điêu đứng vì thổ lộ có tình cảm với nam diễn viên chính Kiều Minh Tuấn. Ồn ào này khiến bộ phim bị tẩy chay, An Nguy tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật cũng như không đăng tải mọi hoạt động lên MXH để sống một cuộc sống bình thường tại Mỹ.