Báo động hiện tượng biến thái, nỗi ám ảnh của hội chị em

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội liên tục lan truyền những đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng biến thái xông vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp dành riêng cho phụ nữ như tiệm nail, spa, tiệm tóc... để thực hiện hành vi phô dâm, quấy rối. Sự việc không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm về vấn đề an toàn, an ninh tại các tiệm dịch vụ vốn được xem là không gian riêng tư của phái đẹp.

"Ác mộng": Kẻ biến thái ngang nhiên phô dâm trước mặt nhân viên và khách hàng

Mới đây nhất, hình ảnh từ camera giám sát tại một tiệm nail ghi lại toàn bộ vụ việc khiến cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ. Theo đó, khi trong tiệm chỉ có hai người gồm một nữ nhân viên và một vị khách nữ đang chăm chú làm móng, một người đàn ông mặc áo xanh bất ngờ mở cửa bước vào.

Thay vì hỏi dịch vụ hay mua hàng như một khách hàng bình thường, đối tượng này lại tiến về phía sofa, ngang nhiên thực hiện các hành vi nhạy cảm, cố tình khoe khoang bộ phận sinh dục (phô dâm) ngay trước mặt nhân viên và khách hàng. Hành động bất ngờ, quái đản này đã khiến những người có mặt rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi.

Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp hy hữu hay hiếm gặp. Các vụ việc đối tượng nam giới lợi dụng các cửa hàng chỉ có phụ nữ coi sóc để xông vào giở trò quấy rối, thủ dâm hoặc phô dâm công khai đã xảy ra ở nhiều địa phương. Nhóm đối tượng này thường lựa chọn những thời điểm vắng vẻ, các tiệm không có nhân viên nam hay bảo vệ túc trực để thực hiện hành vi quấy nhiễu. Mục đích lớn nhất của những kẻ biến thái không phải là tấn công vật lý ngay lập tức, mà là muốn nhìn thấy phản ứng sợ hãi, hoảng hốt, la ó hoặc bối rối từ phía nạn nhân.

Tại sao các cửa hàng làm đẹp, tiệm nail lại hay rơi vào "tầm ngắm"?

Đặc thù không gian chủ yếu là nữ giới: Tiệm nail, spa là nơi tập trung phần lớn nhân viên và khách hàng là nữ. Khả năng kháng cự về mặt thể chất ở những nơi này thường thấp hơn so với các môi trường làm việc khác.

Không gian mở nhưng thiếu phòng vệ: Các tiệm làm đẹp thường có cửa kính trong suốt, mặt tiền hướng ra đường để đón khách. Kẻ biến thái dễ dàng quan sát tình hình bên trong trước khi ra tay.

Sự tập trung của nạn nhân: Khi đang trong quá trình chăm sóc móng hay gội đầu, cả nhân viên lẫn khách hàng đều ở trạng thái thư giãn, không hề đề phòng. Việc bất ngờ bị quấy rối sẽ khiến nạn nhân dễ rơi vào trạng thái "đóng băng" vì sốc, đúng như ý đồ của kẻ quấy rối.

Hậu quả tâm lý nặng nề đối với nạn nhân

Dù hành vi phô dâm chưa gây ra những chấn thương về mặt thể xác, nhưng những tổn thương về mặt tinh thần đối với các nạn nhân lại vô cùng nghiêm trọng. Nữ nhân viên hay khách hàng chứng kiến những cảnh tượng biến thái này thường bị ám ảnh tâm lý dài hạn, sợ hãi.

Đối với các chủ cơ sở kinh doanh, vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và doanh thu. Khách hàng sẽ cảm thấy e ngại, không dám quay lại những tiệm từng xảy ra sự cố vì lo sợ vấn đề an ninh. Nhân viên vì hoảng sợ cũng có thể nghỉ việc hoặc làm việc trong tình trạng căng thẳng liên tục.

Hiện nay, hành vi phô dâm nơi công cộng thường chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi "có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác". Mức phạt tiền hiện tại đôi khi chưa đủ sức răn đe đối với những kẻ có tâm lý biến thái tái diễn nhiều lần. Dư luận đòi hỏi cần có những quy định chặt chẽ và án phạt nặng nề hơn đối với các hành vi quấy rối tình dục công cộng để trả lại môi trường an toàn cho xã hội.

Hành vi phô dâm, biến thái trong các tiệm làm đẹp không đơn thuần là một câu chuyện "giải trí" hay "chuyện lạ" trên mạng xã hội, mà là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn của phụ nữ. Sự cảnh giác của mỗi cá nhân, sự đầu tư an ninh của các chủ cơ sở cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng sẽ là tấm lá chắn vững chắc nhất để đẩy lùi vấn nạn này.