Thống đốc Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana (CNMI) David Apatang đang khuyên người dân Saipan, Tinian và Rota liên tục cập nhật các bản dự báo khi bão Ba Vì (Bavi) đang đến gần.

Một bản cập nhật ngay sau nửa đêm (giờ địa phương) thứ Sáu (3/7) từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Guam cho biết hình ảnh vệ tinh cho thấy Bavi là một cơn bão rất rộng, đang mạnh lên và được dự báo sẽ trở thành bão cuồng phong trong 24 giờ tới.

Bavi được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong vài ngày tới khi nó di chuyển theo hướng tây tây bắc về phía khu vực Marianas.

Cơn bão có khả năng đi qua bất cứ nơi nào từ phía nam Guam đến phía bắc Anatahan, ở phía bắc của CNMI, và sẽ có những điều chỉnh đối với đường đi dự báo.

Một bản dự báo khu vực cho Marianas cho biết các điều kiện của bão nhiệt đới có thể xảy ra vào đêm Chủ nhật (5/7) đối với Saipan, Tinian và Rota, với các điều kiện của bão cuồng phong có thể xảy ra vào thứ Hai (6/7).

"Biển dự kiến sẽ bắt đầu động vào thứ Bảy, khi sóng lừng từ Bavi tiến gần đến Marianas. Biển dự kiến sẽ trở nên nguy hiểm ngay từ chiều thứ Bảy," bản dự báo cho biết.

Bão nhiệt đới Bavi được dự báo sẽ mạnh lên thành bão cấp mạnh trong vòng 24 giờ tới.

Điều này diễn ra trong bối cảnh một số người dân vẫn chưa có điện sau siêu bão Sinlaku.

Sinlaku đã tàn phá Marianas và Guam vào tháng 4, gây ra sự tàn phá trên diện rộng đối với cơ sở hạ tầng địa phương và nền kinh tế, đồng thời quét sạch tới 60 phần trăm gia súc trên đảo Saipan.

Hệ thống Trường công lập CNMI - tổ chức chính điều hành tất cả các trường học miễn phí, do chính phủ tài trợ - đã quyết định kết thúc năm học 2025-2026 sớm hơn thay vì mở cửa lại các khuôn viên trường do mức độ tàn phá.

Mới chỉ vài tuần kể từ khi Công binh Lục quân Hoa Kỳ thông báo vào ngày 22 tháng 6 rằng đội ngũ lập kế hoạch và ứng phó điện tạm thời của họ đã hoàn tất việc tháo dỡ tất cả các máy phát điện khẩn cấp được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng sau bão Sinlaku.

Người dân ráo riết chuẩn bị đón bão

Người dân và các doanh nghiệp trên đảo Saipan đã bắt đầu các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với cơn bão, trước nguy cơ đây có thể trở thành siêu bão thứ hai ập vào Marianas chỉ trong vòng hơn hai tháng sau Siêu bão Sinlaku.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ tại Guam cho biết vào thứ Sáu rằng Bavi đã mạnh lên qua đêm thành bão cấp 1 với sức gió duy trì tối đa là 80 mph (130kph). RNZ Pacific / Mark Rabago

Hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng vào thứ Năm khi những người lái xe đổ đầy bình nhiên liệu của họ, trong khi các chủ nhà đổ xô đến các cửa hàng kim khí để mua ván ép, cửa chớp chống bão và các vật liệu khẩn cấp khác.

Các siêu thị và các nhà bán lẻ khác cũng chứng kiến cảnh người dân dự trữ hàng tạp hóa, nước đóng chai và các vật dụng thiết yếu khác, trong khi nhiều ngôi nhà và doanh nghiệp đã được đóng ván bịt kín để phòng tránh bão.

Người dân và các doanh nghiệp trên đảo Saipan đã bắt đầu các bước chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với bão. Ảnh: RNZ

Nhiều khả năng thành siêu bão

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ tại Guam cho biết vào thứ Sáu rằng Bavi đã mạnh lên qua đêm thành bão cấp 1 với sức gió duy trì tối đa là 80 mph (130kph), và các điều kiện đang "tối ưu cho sự tăng cường cường độ nhanh chóng," điều này có thể bắt đầu ngay lập tức và tiếp tục trong một đến hai ngày tới.

Tính đến 7 giờ sáng giờ địa phương, thứ Sáu, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp xác định Bavi nằm cách Guam khoảng 760 dặm (1223 km) về phía đông và cách Saipan 715 dặm (1151 km) về phía đông đông nam, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 14mph (22kph).

Dưới ảnh hưởng của một áp cao cận nhiệt đới ở phía bắc của nó, cơn bão dự kiến sẽ chuyển hướng về phía tây trước khi tiếp tục theo hướng tây tây bắc về phía Marianas.

Nhà khí tượng học Điều phối Cảnh báo Landon Aydlett cho biết dự báo mới nhất tiếp tục vẽ ra "một viễn cảnh ảm đạm" đối với Marianas, đặc biệt là Saipan và Tinian, với các dự báo hiện tại cho thấy một siêu bão sẽ đến gần hoặc ngay phía nam Tinian vào khoảng từ giữa đến cuối buổi sáng thứ Hai.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cho biết dự báo hiện tại vẫn chỉ ra rằng Bavi sẽ đi qua Marianas sau khi trải qua quá trình tăng cường cường độ nhanh chóng trong hai ngày tới.

Tuy nhiên, Aydlett nhấn mạnh rằng dự báo này không phải là một sự đảm bảo chắc chắn. Ông cho biết đường đi của cơn bão vẫn có thể dịch chuyển về phía nam hướng tới Guam hoặc xa hơn về phía bắc, trong khi những thay đổi về tốc độ và cường độ của nó vẫn có thể xảy ra trong hai đến ba ngày tới.

Việc đổ bộ trực tiếp không được đảm bảo đối với bất kỳ hòn đảo nào, nhưng vẫn là một khả năng rõ rệt, đặc biệt là đối với Saipan và Tinian.

Bão nhiệt đới Bavi vào sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 7, trên ảnh vệ tinh. (Nguồn: Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp/SATOPS) Bão nhiệt đới Bavi vào sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 7, trên ảnh vệ tinh. (Nguồn: Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp/SATOPS)

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết tất cả người dân Guam và CNMI nên chuẩn bị cho ít nhất là các điều kiện có sức mạnh của bão nhiệt đới.

Những hòn đảo gần tâm bão nhất, hoặc những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp, có thể phải đối mặt với gió mạnh hơn đáng kể, sóng mang tính tủy diệt, mưa xối xả và các điều kiện nguy hiểm.

Cơ quan này mô tả Bavi là "một mối đe dọa đáng kể đối với toàn bộ Quần đảo Mariana" và kêu gọi người dân thực hiện các bước ngay bây giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản trong khi theo dõi chặt chẽ các bản dự báo chính thức.

Một bản tuyên bố thời tiết đặc biệt cũng vẫn có hiệu lực đối với Chuuk, Pohnpei và Kosrae thuộc Liên bang Micronesia, nơi Bavi dự kiến sẽ đi qua ở phía bắc.

Các chuyên gia dự báo cảnh báo những hòn đảo đó vẫn có thể phải hứng chịu gió tây dâng cao, giông bão và những đợt mưa lớn cục bộ khi hệ thống bão di chuyển qua khu vực phía tây Thái Bình Dương.

Nguồn: RNZ